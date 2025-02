“Als telefoontjes of mails niet meer werden beantwoord, dan maar overschrijvingen met boodschapjes”: twintiger terecht voor belaging ex-vriendin

“Hij dacht: de aanhouder wint.” Een 22-jarige jongeman uit Gent zag in de dubbelzinnige houding van zijn ex-vriendin een vrijgeleide om haar ook na het einde van hun relatie te blijven lastigvallen. Voor die belaging moet hij zich nu voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. “Als ze zowel je gsm als je emailadressen blokkeert, moet het toch duidelijk zijn”, vond de rechter.

Het meisje uit Anzegem en T.P. uit Gent leerden elkaar in het Gentse uitgaansmilieu kennen. “Van in het begin was hij al heel controlerend”, schetste advocaat Louis Carlier, die het voor het meisje opnam. Halfweg 2023 kwam er een einde aan de relatie. “Maar hij kon het niet loslaten”, vervolgde Louis Carlier. “Hij dook aan haar woning op, bij haar tennismatchen, op een afterworkevenement in Gent,…”

Op 23 juli 2023 volgde het dieptepunt. Toen het meisje na een uitje op de Gentse Feesten thuis kwam, wachtte T.P. haar binnen op. “Hij was met een reservesleutel binnen geraakt, hield haar uren vast, nam haar gsm af, dreigde met zelfmoord, trok haar naar binnen”, aldus Louis Carlier. “Dat ze seks hadden? Ja, ze dacht hem op die manier te kunnen kalmeren. Maar dat was geen gezellige dag hé. Ze stuurde met haar computer vanop het toilet berichten om hulp te vragen naar een vriendin en haar broer.” In de maanden die volgden, bleven berichtjes en mailtjes komen, ondanks blokkades. Als het op die manier niet meer lukte in contact te komen, deed hij dan maar overschrijvingen van één of een halve euro, vergezeld van mededelingen. Toen hij eind 2023 nog altijd op tennismatchen opdook, diende het meisje uiteindelijk klacht in. “Hij hoeft niet zwaar gestraft te worden maar ze hoopt dat hij zijn fouten inziet en hulp krijgt”, besloot Louis Carlier. “Ik voelde me niet veilig en gevangen. Het was beangstigend”, liet het meisje in een brief aan de rechter weten.

Dubbelzinnig

T.P. erkende fouten te hebben gemaakt en grenzen te hebben overschreden maar vond dat ook zijn ex-liefje haar niet onbetuigd liet en dubbelzinnige signalen uitstuurde. “Ze dronk soms veel, ze kon plots ook agressief zijn, stuurde uit eigen initiatief berichten. Hij werd gek van die dubbele signalen”, aldus de advocaat van T.P. “Hij dacht dat ze kwaad zou zijn als hij niet voor haar zou vechten en dat de aanhouder zou winnen.”

“Maar dat kon hij toch niet meer volhouden als zijn gsmnummer en zijn verschillende emailadressen geblokkeerd werden?”, vroeg de rechter zich af. De jongeman vroeg er zonder of een voorwaardelijke straf vanaf te kunnen komen. “Hij heeft nu een andere probleemloze relatie, is afgestudeerd en heeft een job”, aldus nog zijn advocaat. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 10 maanden met begeleidende voorwaarden. Vonnis op 17 maart. (LSi)