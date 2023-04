Als mama een pedofiel blijkt te zijn: moeder (40) veroordeeld voor zedenfeiten met 5-jarig zoontje

Een 40-jarige moeder uit Roeselare is veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf voor herhaaldelijke zedenfeiten met haar eigen zoontje. Op het moment van de feiten was het jongetje amper vijf jaar oud. “Zijn seksualiteitsbeleving is compleet verstoord. Hopelijk kan hij nu de nodige hulp krijgen”, zegt de vader.

In 2019 trok vader Frederik* aan de alarmbel, toen hij merkte dat zijn zoontje Thomas* zich vreemd begon te gedragen. “Thomas heeft een autismespectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis. Tijdens zijn behandeling hadden de therapeuten opgemerkt dat hij met dingen zat die niet oké waren. Zaken in de seksuele sfeer. Ik heb meteen klacht neergelegd bij de politie want ik wou weten wat er aan de hand was”, zegt Frederik. Na onderzoek door de politie bleek dat Thomas mogelijk mishandeld werd door zijn moeder V., van wie Frederik toen al jaren gescheiden leefde. “Na onze breuk bleef Thomas bij mij, zij keek amper naar hem om. Na een tijdje maakte ze dan toch gebruik van haar omgangsrecht, als ze er zin in had. Blijkbaar moet het dan gebeurd zijn”, zegt Frederik.

Porno

Aan de politie verklaarde Thomas dat hij door zijn moeder verplicht werd om te tongzoenen, dat hij haar vagina en borsten moest aanraken en dat moeder V. hem betastte op plaatsen waar hij dat niet wou. Tijdens een telefoongesprek, dat opgenomen werd, ontkende moeder V. dat ook niet. De vrouw zou ook naar porno gekeken hebben met haar kind op schoot. Er vielen ook geregeld slagen, omdat Thomas niet luisterde. “In de rechtbank in Kortrijk heeft ze dat op vraag van de rechter voorgetoond. Die rechter viel bijna van zijn stoel toen hij zag hoe hard ze op Thomas’ handen sloeg”, zegt Frederik. De vrouw ontkende echter de aanranding en stelde dat haar vijfjarig zoontje zelf het initiatief zou genomen hebben. Tot ontsteltenis van Frederik sprak de rechter V. vrij voor aanranding en veroordeelde haar enkel voor de slagen. Frederik en zijn nieuwe partner gingen meteen in beroep.

Opluchting

Het Gentse hof van beroep achtte de aanranding vorige week wél bewezen. “Een flagrant gebrek aan respect voor de geldende menselijke, sociale en morele waarden”, sneerde het hof. Het veroordeelde V. tot een celstraf van twaalf maanden. Die straf is volledig met uitstel, zolang V. zich aan een vijftal voorwaarden houdt. Zo moet de 40-jarige vrouw zich laten begeleiden voor haar seksuele problematiek. Dat het hof eindelijk geloof hechtte aan de verklaringen van Thomas, is voor vader Frederik een hele opluchting. “Toen ik het hem vertelde, begon hij te wenen. Hij wist dat ik hem altijd geloofd heb maar dat die rechter in Kortrijk hem niet geloofde, kon hij niet begrijpen. Zie je wel papa, dat ik niet gelogen heb, zei hij nu. Op zo’n moment breekt je vaderhart”, zegt Frederik.

Kleedkamer

De hele periode van onderzoek tot het definitieve arrest – bijna vier jaar – was voor het gezin van Frederik de hel. “Zolang er geen eindoordeel is, was V. officieel onschuldig. Maar ik wist wat ze gedaan had, het stond zwart op wit in het dossier. En dus kon ik niet anders dan bijvoorbeeld de trainer van Thomas’ voetbalclub waarschuwen en zeggen dat V. onder geen beding in de kleedkamer binnen mocht. Als mensen dan vragen waarom, kon ik wel iets zeggen maar ook niet alles. Ook in onze omgeving begonnen mensen zich vragen te stellen, vragen waarop ik niet altijd een pasklaar antwoord had. En dus begonnen we ons als gezin wat terug te trekken, om onszelf en vooral Thomas te beschermen”, zegt Frederik.

Zelf dader

De vader hoopt dat Thomas nu eindelijk de nodige hulp kan krijgen. “Nu is hij eindelijk erkend als slachtoffer en kan de hele keten in werking treden. En onze jongen hééft hulp nodig. Hij zit sowieso al met zijn bestaande problematieken en dan komt dat misbruik daar nog bij. Hij wordt binnenkort elf jaar, maar zijn seksualiteitsbeleving past helemaal niet bij zijn leeftijd. Hij staat al veel verder. Wij hebben nog een jongere dochter en moeten dus extra voorzichtig zijn als hij in de buurt is. Seksuele grenzen zijn voor hem veel abstracter dan voor een ander kind van tien jaar oud. Hopelijk krijgen we dat nog rechtgetrokken voor het te laat is. Veel daders van zedenmisdrijven waren vroeger zelf slachtoffer, hopelijk wordt onze jongen later geen dader door wat zijn moeder hem aangedaan heeft”, klinkt het.

Tot vandaag heeft Thomas overigens nog altijd contact met zijn moeder. “Onder heel strikte begeleiding. Er moet altijd iemand bij zijn. Mensen kunnen dat vreemd vinden, maar ik wil hem zijn moeder niet afnemen. Ook al zegt ze de vreemdste dingen tegen hem, zoals dat het zijn schuld is dat zijn mama naar de gevangenis zou moeten. Thomas is nog altijd heel loyaal naar zijn moeder, ik wil dat contact niet verbreken. Als hij later beseft wat er allemaal gebeurd is en haar niet meer wil zien, dan is dat zijn beslissing”, klinkt het.

*Frederik en *Thomas zijn schuilnamen. Hun identiteiten zijn gekend bij de redactie.