“Als je weggaat vermoord ik je”: alcoholverbod voor Tieltenaar die partner in hals beet voor ogen van dochtertje

Een 31-jarige Tieltenaar heeft voor de Brugse rechtbank twintig maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor ernstige feiten van partnergeweld. L.N. moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken.

Het slachtoffer legde op 30 december 2023 een klacht neer bij de politie. De toen 30-jarige vrouw vertelde hoe de beklaagde haar daags voordien in dronken toestand van bed had gesleurd en bij de keel gegrepen. “Als je weggaat vermoord ik je”, zou hij daarbij geroepen hebben. Vervolgens had hij haar met het gezicht op het bed geduwd en in de hals gebeten. En dat alles in het bijzijn van hun dochtertje.

Tijdens zijn verhoor beweerde L.N. dat hij zich niets meer kon herinneren dat hij bereid was om in therapie te gaan. Maar op 20 juli 2024 kwam het opnieuw tot een zware ruzie. Toen de politie arriveerde trilde de vrouw over haar hele lichaam en huilde ze. Ze verklaarde hoe L.N. tijdens de ruzie een keukenmes in haar richting had gegooid. Hij had haar ook in de arm gebeten.

Op 22 november 2024 drong de Tieltenaar de woning van het slachtoffer binnen door een deur in te trappen. De twee waren toen al uit elkaar. Het slachtoffer vluchtte met haar kind naar de onderbuurvrouw. “Ik wou enkel mijn dochter zien”, verklaarde L.N.

De beklaagde erkende een alcohol- en agressieprobleem te hebben. De man liep eerder al zeven veroordelingen op voor verkeersinbreuken, veelal gerelateerd aan zijn verslavingsproblematiek. Hij werd ook al zes keer correctioneel veroordeeld, onder meer voor afpersing, geweld en drugs. Op het moment van het partnergeweld stond hij onder voorwaarden.

Intussen nam L.N. stappen om zijn problemen aan te pakken. Zo staat hij op het punt om zich te laten opnemen in een instelling. “Zonder drank en drugs is hij een brave en lieve man”, stelde het slachtoffer. L.N. moet de komende vijf jaar een aantal strikte voorwaarden naleven, zoals een alcoholverbod. Zoniet wordt zijn celstraf effectief. (AFr)