“Als je niet stopt met huilen sla ik je kop helemaal blauw”: celstraf met uitstel voor geweld tegen partner en zoontjes

Een 33-jarige Meulebekenaar heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden celstraf met uitstel gekregen voor geweld tegen zijn partner en kinderen.

Op 7 februari vorig jaar stapte een Ardooise vrouw naar de politie. Naar eigen zeggen kreeg ze geregeld slaag van haar toenmalige partner M.D. Zo werd ze in het voorjaar van 2021 bij de keel gegrepen en bij de haren uit bed gesleurd toen de Meulebekenaar dronken thuiskwam na een cafébezoek. Ze kreeg ook vuistslagen terwijl ze hun zoontje op de arm had. De vrouw was toen zwanger en bij een later incident ging ze zelfs in een bolletje zitten om haar buik te beschermen. Hierop begon M.D. haar tegen de rug te schoppen. Op nog andere momenten bedreigde hij zijn partner met de dood en probeerde hij haar zelfs eens uit het raam te gooien.

Ook de kinderen deelden in de klappen. Tijdens een nachtelijke huilbui greep M.D. zijn toen 8-jarige zoon uit een eerdere relatie bij de keel en zette hem tegen de muur. “Als je niet stopt met huilen ga ik je kop helemaal blauw slaan”, brieste hij. Op een ander moment greep hij het handje vast van hun 2-jarige zoontje en sloeg hij daarmee vijf keer in het gezicht van het kind. “Als je niet snel luistert, steek ik je kop onder water”, riep hij, terwijl hij het kind hardhandig naar beneden duwde bij de waterkraan.

Op het moment van de feiten stond M.D. onder voorwaarden nadat hij in maart 2021 van de rechter in Kortrijk al eens een straf met uitstel kreeg voor gelijkaardige feiten. In het huidige dossier betwistte M.D. het geweld tegen zijn kinderen. Nochtans had hij daarover zijn spijt uitgedrukt in berichten naar zijn vriendin. D. zou intussen zijn drugsverslaving hebben aangepakt. Hij volgde een gedragstraining en heeft geen contact meer met de kinderen. (AFr)