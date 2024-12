“Als ik geen euthanasie krijg, schiet ik willekeurig mensen neer”: psychiatrisch patiënt die dreigde met aanslag aan Brugs station moet drugsprobleem aanpakken

Een 27-jarige Roemeen heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen nadat hij dreigde met een aanslag aan het Brugse station. Het was zijn psychiater die aan de alarmbel trok.

Op 18 juli vorig jaar verwittigde een psychiater van het onze Lieve-Vrouw-Ziekenhuis in Brugge het parket. Patiënt C.S., die vrijwillig was opgenomen, had er tegen personeel en een medepatiënt mee gedreigd een aanslag te plegen als zijn euthanasieverzoek geweigerd werd. “Ik ga willekeurige mensen neerschieten”, klonk het. “Op mijn rug zal een tekst staan om aandacht te vragen voor mijn problematiek. Vervolgens ga ik mij laten doodschieten door de politie.”

Omdat C.S. eerder al bij de politie geïnformeerd had voor een wapenvergunning, werd de zaak meteen ernstig genomen. Onderzoek wees uit dat de 27-jarige Roemeen een vuurwapen wou aankopen op het darkweb. “Op zijn laptop werden afbeeldingen van onthoofdingen door IS aangetroffen”, zegt de procureur, die twee jaar cel vroeg, eventueel gekoppeld aan strenge voorwaarden.

Na vijf maanden voorhechtenis kwam C.S. vrij onder voorwaarden, die hij correct naleefde. Volgens de gerechtspsychiater is hij niet geestesgestoord. Hij kampt wel al sinds zijn kindertijd met depressies en ondernam al meerdere zelfmoordpogingen. “Hij is geen gevaar voor de maatschappij, maar wél voor zichzelf”, stelde advocate Rebeka Duraku.

Volgens de verdediging schond de psychiater van C.S. haar beroepsgeheim en werd het bewijsmateriaal bijgevolg onrechtmatig verkregen. “Zij vernam de dreigementen niet rechtstreeks van mijn cliënt”, ging meester Duraku verder. “Mogelijk luisterde een verpleegkundige hem af toen hij met een medepatiënt sprak over een ruzie aan het station.”

Meester Duraku drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt had nooit de intentie om dergelijke bedreigingen te uiten. Hij probeerde gewoon hulp te vinden voor zijn psychische problemen. Hij heeft ook helemaal geen euthanasiewens.” De rechtbank legde de man een reeks voorwaarden op, waaronder zijn drugsprobleem aanpakken. AFr