Alerte cafébaas neemt samoeraizwaard af van dronken klant in Oostduinkerke

Een café-uitbater van een bar in de Kinderlaan in Oostduinkerke greep woensdagavond kordaat in toen een dronken klant plots twee wapens bovenhaalde. De 48-jarige man stond plots met een soort samoeraizwaard te zwaaien maar dat kon de uitbater afnemen.

Het incident deed zich rond 21.30 uur voor aan Bar Sjansaar in de Kinderlaan in Oostduinkerke. Een 48-jarige man zat er op café en liep meermaals de zaak in en uit. Telkens opnieuw bestelde hij iets om te drinken. Toen de man zichtbaar dronken was begon hij ook klanten lastig te vallen. Daarop greep de uitbater in en vroeg de man vriendelijk om de zaak te verlaten.

De 48-jarige man deed dat met tegenzin maar niet veel later daagde hij plots terug op. Buiten stond hij te zwaaien met een soort samoeraizwaard waarvan niet duidelijk is of het een echt exemplaar betrof of niet. Hij had ook een wapenstok op zak. De cafébaas had hem echter tijdig gezien en kon voorkomen dat hij de zaak opnieuw binnenkwam.

Roes uitgeslapen

Hij kon het zwaard meteen afnemen en in de struiken gooien. Daarop werd de politie gebeld. De politie nam de man mee en liet hem zijn roes uitslapen in de cel van het politiegebouw in Koksijde. De man werd tijdelijk bestuurlijke aangehouden. Nadien mocht hij beschikken. Er werd een pv opgesteld en overgemaakt aan het parket dat moet beslissen of het de man zal vervolgen of niet.

