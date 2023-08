Alcoholverslaafde slaat zieke moeder in rolstoel tot bloedens toe

Een 39-jarige Oostendenaar stond woensdagochtend terecht voor de Brugse strafrechter op verdenking van slagen, weerspannigheid, woonstschennis en vernieling. De dertiger kampt al jarenlang met een alcohol- en agressieproblematiek. Zelfs zijn eigen moeder, die zwaar ziek is en in een rolstoel zit, werd tot bloedens toe toegetakeld. Al blijft de 66-jarige vrouw haar zoon ondanks alles nog steeds steunen.

K.B. uit Oostende is een doodbrave jongen, tot hij drinkt. De dertiger kampt al jarenlang met een zware alcoholverslaving en wordt, als hij gedronken heeft, uitermate agressief. “Er is een groot verschil tussen de dronken en nuchtere K.B.”, zei meester Ellen Eneman. De dertiger maakte heel wat slachtoffers, waaronder zijn ex-partner. De vrouw was woensdagochtend aanwezig in de rechtbank en stelde zich burgerlijke partij. “De gevangenis is geen plaats voor hem”, zei de vrouw tijdens de zitting. “Het is jammer wat er gebeurd is, maar hij moet psychische hulp krijgen.”

Meerdere slachtoffers

K.B. zou de vrouw tweemaal fysiek aangevallen hebben, al betwist de dertiger met klem de laatste feiten van 13 november. Naar eigen zeggen zou 30 augustus de laatste keer zijn dat K.B. zijn ex-partner zag. Die dag escaleerde het in de woning van zijn ex-partner. De vrouw wilde de deur niet opendoen voor K.B., waarna hij besloot binnen te breken. Eenmaal binnen sloeg hij alles kort en klein. “Mijn cliënte dacht dat ze hem betere manieren kon leren, maar ze had er genoeg van”, zei de advocaat van de vrouw. “Als hij slaat, dan slaat hij écht door.”

Ook een politieagent stelde zich burgerlijke partij nadat een tussenkomst bij de veertiger thuis fout uitdraaide. K.B. bedreigde de agent te slaan met een elektrische gitaar en bezorgde de man een snijwonde en litteken.

Zieke moeder

De agressie van de dertiger kende op 19 januari 2023 een triest hoogtepunt. K.B. en zijn moeder woonden samen, omdat de vrouw zwaar ziek is en in een rolstoel zit. K.B. nam lang de zorg voor zijn zieke moeder op zich. Eerder die dag verscheen K.B. voor het vredegerecht nadat er heel wat medebewoners van het appartement klacht hadden ingediend tegen de man. De bewoners wilden de dertiger uit het appartement. “De advocaat van zijn mama liet tijdens de zitting vallen dat mevrouw schrik heeft voor haar eigen zoon”, zei meester Eneman. “Dat is blijven malen in zijn hoofd. Bij thuiskomst begon iedereen te drinken en toen is het onaanvaardbaar geëscaleerd.”

De rechter was bijzonder onder de indruk van de beelden van de toegetakelde moeder. “Ik hoop dat je de foto’s met verwondingen aan je mama voor altijd zal blijven zien”, zei de rechter. K.B. nam zelf ook nog kort het woord. “Ik sta met die beelden op en ga ermee slapen.”

Het Openbaar Ministerie vordert 30 maanden effectieve celstraf. Vonnis op 14 augustus. (Celina Cazzetta)