Alarmknop tegen stalking in heel West-Vlaanderen beschikbaar

De alarmknop waarmee een slachtoffer van stalking snel de politie kan verwittigen, is vanaf nu in alle West-Vlaamse politiezones beschikbaar. “Een belangrijke doorbraak in de strijd tegen seksueel en intrafamiliaal geweld”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Jaarlijks registreert de politie in ons land meer dan 20.000 aangiftes van stalking. De dader is daarbij meestal de ex-partner. Dat is zo in 62 procent van de gevallen. Uit de statistieken van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie blijkt bovendien dat het risico op fysiek geweld het hoogst is als de ex-partner de dader is. Maar liefst 81 procent van de vrouwen die door hun ex-partner gestalkt worden, zijn tegelijkertijd het slachtoffer van fysiek geweld. In 110 gevallen zijn dat zelfs levensbedreigende situaties.

Om daaraan het hoofd te bieden, wordt het systeem van de stalkingsalarmen nationaal doorgevoerd, na een eerdere testfase in een aantal politiezones. Met het stalkingalarm kunnen slachtoffers met één druk op de knop de noodcentrale verwittigen. De knop stuurt meteen ook locatiegegevens mee, waardoor de politie snel ter plaatse kan zijn. West-Vlaanderen krijgt voorlopig 145 alarmknoppen, later komen er nog eens 105 bij. Elke politiezone heeft de eerste acht alarmknoppen gekregen.

Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zijn de alarmknoppen een krachtig middel tegen stalking. “Het biedt slachtoffers bescherming, zekerheid en mentale rust. Met het stalkingalarm kunnen politie en parket snel en adequaat ingrijpen bij situaties die al snel levensbedreigend kunnen worden”, klinkt het.