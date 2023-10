Agressievelinge slaat voormalige vriendin gebroken neus in wachtzaal Oostendse huisdokter

Een 20-jarige vrouw uit Oostende riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een voormalige vriendin. De locatie voor de knokpartij was ongebruikelijk.

Op 15 december stapte S.K. de wachtzaal van een Oostendse huisartsenpraktijk binnen. Daar zag ze een voormalige vriendin zitten en dat werkte volgens procureur Emilie Lingier als een rode lap op een stier. “De beklaagde achtte het slachtoffer verantwoordelijk voor haar druggebruik”, verduidelijkte ze. “Ze werd meteen verbaal agressief en ging het slachtoffer vervolgens ook te lijf.”

Er waren vier omstaanders nodig om de razende vrouw van het slachtoffer te trekken. “Haar woede was buiten elke proportie”, aldus de procureur. Het slachtoffer hield aan de feiten een neusbreuk over en vroeg dinsdag 1.000 euro schadevergoeding. In haar verhoor legde S.K. de schuld bij het slachtoffer, maar op haar proces liet ze zich niet zien. De rechtbank doet uitspraak op 21 november. (AFr)