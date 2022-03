Agressieveling vlucht met moeder weg na amok bij drugsbegeleidingscentrum: “Gebruikte zoontje als levend schild”

Een ellenlang strafregister weerhield er een 40-jarige man uit Kortrijk niet van amok te maken in het drugsbegeleidingscentrum MSOC en nadien met zijn moeder en zoontje weg te vluchten. Daarom stond hij woensdag opnieuw voor de rechter in Kortrijk terecht.

Op 27 januari zorgde Steven C. voor problemen in het Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC), dat begeleiding geeft aan (ex-)druggebruikers. Hij was verbaal agressief maar gooide ook een en ander in het rond. Toen de politie ter plaatse kwam, stapte hij met zijn zoontje in de auto van zijn moeder en vluchtte weg. Het kwam tot een achtervolging.

“In de auto nam hij zijn zoontje op de passagiersstoel in een houdgreep en gebruikte hem als levend schild”, aldus de openbare aanklager. Hij dreigde zijn moeder, die achter het stuur zat, te slaan indien ze zou stoppen. Uiteindelijk kon het voertuig toch tot stilstand worden gebracht. ‘Fuck the police, we hate the police”, riep C. zijn zoontje nog toe terwijl hij rake klappen en stampen uitdeelde aan twee agenten.

“Ik was zwaar onder invloed van medicatie en besef dat ik daar niet juist handelde”, aldus C. “Ik gebruikte mijn zoontje niet als schild, integendeel. Ik wou hem precies beschermen tegen het gedrag van de politie.” De zaak gaat op 1 juni verder. (LSi)