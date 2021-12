Agressieveling uit Aalter ranselt bestuurster af voor ogen van huilende kinderen

Een 24-jarige man uit Aalter heeft in de Brugse rechtbank 80 uur werkstraf gekregen voor brutale verkeersagressie.

Op 23 juli vorig jaar was het slachtoffer in Brugge haar kind in het zitje van haar wagen aan het plaatsen. Toen N.V. met zijn BMW passeerde bleef hij met de rechterzijspiegel aan het openstaande portier van haar wagen haperen. De man stapte op agressieve wijze uit zijn wagen en stapte al scheldend op de vrouw af. De vrouw gaf hem hierop een slag met de vlakke hand in het gezicht.

Ziedend van woede sloeg de twintiger de vrouw met meerdere vuistslagen tegen de grond. Vervolgens werkte hij met enkele schoppen in haar buik de klus af. Volgens een getuige zagen de kinderen van de vrouw alles gebeuren terwijl ze in de wagen zaten te wenen en te roepen. De vrouw hield aan de afranseling een gebroken neus over en was een week arbeidsongeschikt. Ook N.V. moest naar het ziekenhuis. De man was zodanig over zijn toeren dat hij een kalmeermiddel kreeg toegediend.

N.V. hield vol dat hij de vrouw slechts één vuistslag had toegediend, maar de rechter hechtte daar geen geloof aan. Aan de vrouw kende ze 1.560 euro schadevergoeding toe. (AFr)