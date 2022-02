Agressieveling door het lint nadat buren politie naar lockdownfeestje sturen in Tielt: twee jaar cel

Een 47-jarige man uit Tielt heeft in de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor slagen aan zijn buurman. B.B. ging de man te lijf na een klacht over een lockdownfeestje.

Op 11 december 2020 kwam de politie een feestje stilleggen op het appartement van B.B. in Tielt. Dat gebeurde na een klacht van de buurvrouw, die het niet vond kunnen dat de man in volle lockdown vrienden had uitgenodigd. Toen de vrouw ’s anderendaags met haar partner haar appartement verliet om een wandeling te maken stormde B.B. uit zijn appartement. De Noord-Macedoniër begon zijn buurvrouw te verwijten waarop haar partner tussenbeide kwam.

B.B. gaf de man een slag op de rechterslaap waarna ze beiden vielen. Het slachtoffer kwam slecht neer waardoor zijn linkerknie verbrijzeld raakte. De man verloor het bewustzijn en was na de feiten maandenlang aan een rolstoel gekluisterd. Hij zou uiteindelijk meer dan vier maanden arbeidsongeschikt zijn. Na de feiten bleef B.B. hem bedreigen. Het slachtoffer had zodanig veel schrik van hem dat hij een tijdje in de psychiatrie belandde.

Volgens de verdediging gaf het slachtoffer de eerste slag en was er sprake van wettige zelfverdediging. Maar de rechter veegde dit dinsdag van tafel. Uit verhoren van de buren bleek dat B.B. de bewoners van het gebouw terroriseerde en regelmatig voor overlast zorgde. De man liep al zeventien veroordelingen op, waarvan zeven voor slagen. Hij werd ook al veroordeeld voor inbreuken op de wapenwet, weerspannigheid, vandalisme en belaging. (AFr)