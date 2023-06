Agressieveling deelt kopstoten uit aan politie in Bredene en wordt vastgebonden in isoleercel: zes maanden cel

Een dertiger uit Charleroi heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor weerspannigheid en slagen aan de politie in Bredene.

Na een melding van verdacht gedrag plukte de politie op 11 juni vorig jaar M.D. (33) van de straat in de Driftweg in Bredene. De man was dronken en weigerde zich kenbaar te maken. De politie ging tot arrestatie over waarop M.D. meteen een kopstoot probeerde te geven aan een agent. Er kwamen uiteindelijk vier politiemannen aan te pas om de dertiger in bedwang te houden.

Ook in het dienstvoertuig en het commissariaat bleef M.D. zich verzetten. Hij probeerde te bijten in de handen van een agent en te trappen naar zijn collega. Hij probeerde nogmaals een kopstoot uit te delen aan een agent en ondernam ook een poging om in diens gezicht te spuwen.

M.D. werd dan maar overgebracht naar de Brugse gevangenis maar ook daar ging de Waal door het lint. Bij aankomst deelde hij een kopstoot uit en uiteindelijk werd hij vastgebonden in een isoleercel.

De man bleek niet aan zijn proefstuk toe want in Charleroi werd hij in 2016 op amper drie dagen tijd veroordeeld tot een totale werkstraf van 700 uur. Die voerde hij evenwel niet uit. In april 2020 kwam hij vrij onder voorwaarden, maar die werden kort na de feiten in Bredene herroepen. (AFr)