Agressieve man belaagt mensen in schoolbuurt in Hooglede: Burgemeester deelt plaatsverbod uit

Burgemeester Kristof Pillaert reageert bezorgd op de verschillende meldingen van een agressief persoon in Hooglede. Het zou gaan om een man, die in de schoolbuurt een vrouw sloeg, dreigende gebaren maakte naar de crèche, de bril van enkele personen brak en verscheidene andere mensen in het gezicht spuugde. Volgens de politie, die de zaak opvolgt, heeft de man psychische problemen. “Ik heb een plaatsverbod uitgevaardigd in de omgeving van scholen en verschillende kinderopvangen”, stelt Pillaert.

Maandagmiddag 21 januari rond 15.30 uur contacteerde een vrouw de politie om te melden dat ze werd aangevallen op straat in Hooglede toen ze haar zoontje ging halen van de crèche ‘t Prutske. Eerst probeerde de man een fietser van zijn fiets te schoppen, daarna sloeg hij haar in het gezicht, nam haar bril af en brak die. Volgens de vrouw zou de man ook dreigende schietbewegingen gemaakt hebben aan het raam van de crèche alsof hij de kindjes en begeleidsters wilde neerschieten.

“De man met psychische problemen liet zich maandagavond opnemen in een zorginstelling en heeft die kort daarna verlaten”

“We hebben de man gisterenavond opgepakt. Het gaat om een persoon die we kennen met psychische problemen en die zorgt voor overlast met kleine feiten. De man heeft zich ook maandagavond vrijwillig laten opnemen in een zorginstelling. Maar blijkbaar heeft hij kort daarna opnieuw de instelling verlaten en daar kunnen we voorlopig weinig aan doen”, verduidelijkt commissaris Carl Vyncke van politiezone RIHO.

Opnieuw overlast

Dinsdagochtend zorgde de man opnieuw voor overlast in de schoolbuurt. Zo zou hij de gemachtigd opzichter in het gezicht gespuwd hebben en een oudere dame op de grond geduwd hebben. En hij zou opnieuw de bril gebroken hebben van een man die tussenbeide kwam.

“De feiten zijn voorlopig niet zwaar genoeg om de man te kunnen aanhouden”

“In overleg met de korpschef, burgemeester en de gerechtelijke instanties kijken we hoe we doeltreffend kunnen optreden en eventueel de persoon kunnen laten opnemen”, gaat Vyncke verder. “De feiten zijn voorlopig niet zwaar genoeg om hem te kunnen aanhouden. We doen het nodige in het belang van de man en de inwoners.”

Plaatsverbod

Burgemeester Kristof Pillaert (Groep 21) reageert bezorgd en greep verder in. “De man in kwestie heeft dingen gedaan, die niet door de beugel kunnen. Het is een probleem en dat kunnen we niet onder stoelen of banken steken. Daarom heb ik deze namiddag een plaatsverbod uitgevaardigd voor die persoon in de omgeving van de scholen en verschillende kinderopvangen.”

“Op Facebook is er heel veel speculatie, vele zaken zijn fel overdreven of kloppen zelfs helemaal niet”

“Op Facebook is het verhaal ondertussen een eigen leven gaan leiden, maar daar wordt er veel gespeculeerd en vele dingen zijn fel overdreven of kloppen zelfs helemaal niet”, gaat de burgemeester verder. “We laten voorlopig niets aan het toeval over. De politie is preventief aanwezig in het straatbeeld, zodat de inwoners ons zien en we zijn extra waakzaam. Zo kan iedereen nu gerust zijn en kan de rust ook terugkeren.”

Het gemeentebestuur en de politie volgen de situatie hoe dan ook van nabij op. “Ik kan alleen maar mensen adviseren om onmiddellijk een melding te maken bij 101 als ze dergelijke zaken zien gebeuren. Dat is het beste wat men kan doen. Zo is iedereen van de betrokken instanties onmiddellijk op de hoogte”, besluit Pillaert.

“Natuurlijk zullen we reageren op iedere melding. We moeten kijken wat er gebeurt en hoe we efficiënt kunnen ingrijpen. Hoe dan ook blijven we altijd alert”, besluit Vyncke.