Agressieve Blankenbergenaar die vinger in oog politieman stak tijdens oudejaarsnacht hoeft niet naar de cel

Een 32-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel gekregen voor weerspannigheid en smaad aan de politie.

In de vroege ochtend van 1 januari werd T.S. uit een Blankenbergs café gezet. Omdat hij agressief was kwam de politie ter plaatse. S. keerde zich prompt tegen de twee agenten en probeerde een van hen een kopstoot te geven. De drie belandden op de grond en toen een hoofdinspecteur hem in een houdgreep wilde nemen stak S. hem met zijn vinger in het oog. De andere agent raakte gewond aan de knie.

Tijdens zijn overbrenging naar het commissariaat bleef S. zich misdragen. Hij probeerde de agenten te schoppen en schold hen uit voor “flikkers” en “kutflikken”. Hij verklaarde achteraf dat hij onder invloed was van alcohol en medicatie. Op zijn proces schoof hij de verantwoordelijkheid van zich af. “Zij zijn begonnen”, wees hij beschuldigend naar de politie. (AFr)