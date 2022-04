Agressieve bestuurder spuwt fietsende moeder met kind in het gezicht in Oostende

Een 35-jarige Algerijn uit Middelkerke riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor een geval van zware verkeersagressie in Oostende. De man vraagt zelf de vrijspraak.

Op 25 maart vorig jaar reed Nacer B. in de Kaïrostraat in Oostende met zijn wagen achter een vrouw die met haar dochtertje aan het fietsen was. Omdat het een fietsstraat betrof, mocht B. niet inhalen. Toen de weg iets breder werd, deed de man dit toch. “De vrouw vreesde voor een aanrijding met haar dochtertje en sloeg in paniek op de wagen van de beklaagde”, stelde procureur Fauve Nowé.

Schelden en spuwen

Even verderop stapte de Algerijn uit zijn wagen en begon hij de vrouw uit te schelden. “Er kwamen omstaanders tussenbeide omdat ze vreesden dat hij ging slaan”, vervolgde de procureur. “Hierop spuwde hij de vrouw vol in het gezicht en reed weg.” Een longboarder zette de achtervolging in, maar B. stopte opnieuw en haalde uit met een onbekend voorwerp. Volgens het slachtoffer, die de slag kon afweren, ging het om een mes.

“Niet gestoken”

Nacer B. sloeg op de vlucht, maar werd snel ingerekend. Hij draaide de rollen om en beweerde onder meer dat hij racistisch werd bejegend. De verdediging vroeg de vrijspraak. “Hij is misschien geen hoffelijke chauffeur, maar hij heeft die vrouw niet in het gezicht gespuwd en haalde ook niet uit met een mes”, stelde de advocaat van B. “Geen enkele getuige heeft dit bevestigd. het was een zuivere verbale discussie.” De uitspraak volgt op 3 mei. (AFr)