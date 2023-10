Agenten geslagen, bespuwd én gebeten door dronken Kortrijkzaan (28): “Nu ik getrouwd ben drink ik niet meer”

Twee keer in amper een week tijd kreeg een 28-jarige man het aan de stok met de politie. In de zomer van vorig jaar zorgde hij dronken voor overlast in Kortrijk. Toen ze hem aanspraken werd hij agressief. Hij riskeert 4 maanden cel.

Twee keer in amper één week tijd raakte een 28-jarige man uit Kortrijk slaags met de politie. Op 27 augustus vorig jaar viel hij in een dronken toestand mensen lastig op de Grote Markt in Kortrijk. Wanneer agenten hem wilden spreken, vluchtte hij. Ze moesten hem uiteindelijk aan armen en benen in de combi en cel sleuren.

Op 2 september maakte hij het zo mogelijk nog bonter. Toen zocht hij ruzie met bezoekers van café De Gouden Aap. Toen de politie hem wilde boeien, sloeg hij met zijn elleboog een agent in het gezicht. Daarna gaf hij nog een agent een kopstoot op de schouder, spuwde hij in de richting van een inspecteur én beet hij in de hand van een van de politiemannen.

Het Openbaar Ministerie vordert 4 maanden cel voor de weerspannige man, die vroeg een werkstraf te kunnen krijgen. Dat hij niet luisterde naar de agent, was volgens zijn advocaat omdat hij het Nederlands niet machtig is. “Hij kwam 13 jaar geleden vanuit Somalië naar ons land om te ontsnappen aan de criminaliteit. Handboeien zijn voor criminelen, waardoor hij schrok. Door zijn gebrekkige Nederlands wist hij ook niet wat van hem verwacht werd.”

Ook de vele alcohol was een van de excuses die hij aanhaalde. “Maar nu ben ik getrouwd en daarom ben ik gestopt met drinken”, vertelde de man. Hij kent zijn eventuele straf op 30 oktober. (JD)