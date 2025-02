Agente half jaar werkonbekwaam na aanval van autistische twintiger uit Ruiselede: “Ik had mijn pillen niet genomen”

Een 20-jarige man uit Ruiselede heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor weerspannigheid en slagen aan de politie. De jongeman kampt met een agressieprobleem.

Tijdens een banale ruzie over een oplaadkabel ging S.B. op 16 oktober 2022 door het lint. De 20-jarige Ruiseledenaar, die met autisme en woedeaanvallen kampt, sloeg daarbij zijn moeder, stiefvader en zus. Toen de politie op hem in probeerde te praten, zette S.B. de aanval in en plooide de duim over van een agent. Die was hierdoor ruim drie maanden werkonbekwaam. Zijn vrouwelijke collega liep een lichte hersenschudding op en kon, mede door psychische gevolgen, ruim zes maanden niet werken.

Op het moment van de feiten stond S.B. al onder begeleiding na eerdere agressie tegen de politie. “Ik had mijn pillen niet genomen”, was zijn uitleg. Naar eigen zeggen werd hij wild omdat de politie hem wilde boeien en had hij zich ‘enkel verdedigd’. Na verhoor loste de onderzoeksrechter hem onder voorwaarden, maar die schond hij herhaaldelijk. Op 14 april 2023 sloeg hij na een ruzie met zijn vader opnieuw een politieman.

Volgens de rechtbank kampt S.B. duidelijk met een agressieprobleem. “Als dit niet wordt aangepakt is de kans op nieuwe feiten torenhoog”, klonk het. De verdediging stuurde tevergeefs aan op een werkstraf. De komende jaren moet de jongeman zich aan een resem strikte voorwaarden houden, zoals psychiatrische begeleiding. Hij moet ook strikt zijn medicatie blijven nemen. Zoniet kan zijn celstraf effectief worden. (AFr)