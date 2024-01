Agent krijgt 600 euro schadevergoeding nadat hij voor 2 procent blijvend ongeschikt geraakt door weerspannige man bij interventie

Een 35-jarige man moet zes maanden de cel in nadat hij een agent ernstig verwondde bij een moeizame arrestatie. De politieman moest een stomp in zijn ribben incasseren en heeft daar tot op vandaag last van. De agent krijgt 600 euro schadevergoeding.

De politiezone Vlas moest op 30 april vorig jaar tussenkomen bij een vechtpartij tussen twee mannen. Volgens de eerste melding waren die bovendien gewapend met vleesmessen. De agenten naderden de omgeving dan ook met getrokken wapen. Een van de betrokken verdachten ging meteen op de grond liggen maar de andere weigerde alle medewerking. “Hij ontblootte zijn bovenlijf en stond te roepen en te tieren”, beschreef de advocaat van de agenten.

Niet op proces

Daardoor werd wel duidelijk dat de man niet gewapend was en dus besloot een van de agenten om hem te overmeesteren. In de schermutseling kreeg de inspecteur een harde stomp, net in de okselholte van zijn kogelvrije vest. “Hierdoor is hij voor 2 procent blijvend ongeschikt”, aldus nog zijn advocaat.

De beklaagde kwam niet opdagen voor zijn proces en werd bij verstek veroordeeld. Op een verhoor kon hij zich niet veel herinneren maar uitte hij wel zijn spijt. Aan een andere betrokken agent moet hij 250 euro schadevergoeding betalen en aan de politiezone Vlas 979 euro. (JF)