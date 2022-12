Afvalophaler (27) krijgt rake klappen van ongeduldige bestuurder

De politie is een onderzoek gestart nadat een huisvuilophaler hardhandig werd aangepakt na een inhaalmanoeuvre. De man is twee weken arbeidsongeschikt nadat hij enkele rake klappen kreeg.

De feiten dateren al van vrijdag 2 december, maar raakten nu pas bekend. De bestuurder van een BMW kon kennelijk het geduld niet opbrengen om even achter een huisvuilophaalwagen aan te schuiven die op dat moment in de Kasteelstraat in de Oostendse wijk Zandvoorde aan het werk was. “Gezien de grote hoeveelheid in te laden vuilniszakken en de smalle rijbaan, diende het achterop komende verkeer even te wachten achter de vrachtwagen”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Blijkbaar zou de bestuurder van een personenauto daarop een discutabel manoeuvre hebben gemaakt om de vrachtwagen in te halen.”

De bestuurder zou iets verderop in de Zandvoordedorpstraat gestopt zijn. Toen de vuilnisophaalwagen daar langskwam, ging een van de werklieden verhaal halen. “Er ontstond discussie tussen beide partijen. Het ging initieel om een woordenwisseling en wat gebaren”, vervolgt Van Assche. “In de wagen zaten twee onbekenden. Toen een 27-jarige man verhaal ging halen gaf een van hen enkele rake klappen.”

Het slachtoffer verloor daarbij even het bewustzijn en ging nadien ter controle naar het ziekenhuis. De verdachten reden weg in de richting van Oudenburg. De politie is een intensief onderzoek gestart naar de feiten. De man in kwestie zou een tweetal weken buiten strijd zijn.