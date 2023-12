Afghaan uit Izegem krijgt vijf jaar nadat hij vriend neersteekt omdat hij niet kan presteren bij prostituee in Oostende

Een 19-jarige Afghaan uit Izegem is in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor poging tot doodslag op een vriend en het aftroeven van een prostituee omdat hij in dronken toestand niet kon klaarkomen.

In de nacht van 2 op 3 december vorig jaar trok Taslim O. (19) samen met enkele vrienden naar de Oostendse prostitutiebuurt aan het Hazegras. Nadat hij na een kwartier nog niet tot een orgasme was gekomen, vroeg de Hongaarse prostituee extra geld. Daarop werd de man kwaad en verkocht de vrouw enkele vuistslagen. De vrouw ging verhaal halen bij de vrienden van O. en het kwam tot een ruzie, waarbij de jonge Izegemnaar een mes trok.

O. haalde vier keer uit naar een vriend. De vierde keer trof hij het vluchtende slachtoffer in de rug. De Iraniër zeeg neer met een steekwonde van zes centimeter en een klaplong. Hoewel camerabeelden de steekpartij vastlegden en alle getuigen naar O. wezen als dader waste de Izegemnaar de handen in onschuld. Hij beweerde ook nog nooit met het gerecht in aanraking te zijn gekomen, hoewel hij bij de politie bekendstond voor vechtpartijen, diefstal, verkrachting en het lastigvallen van vrouwen.

Een slap momentje kan toch ieder van ons overkomen

Hij kreeg in Brugge vier jaar cel waarvan één effectief voor poging tot doodslag. Maar het parket ging in beroep om vijf jaar effectief te vragen. “Om het met een tv-figuur te zeggen: ‘het was mijnen beste vriend, ik heb hem dood geslagen!’”, opende de procureur-generaal zijn requisitoir. Hij vorderde vijf jaar effectief omdat hij vond dat de man er met een veel te lichte straf vanaf was gekomen.

“Men vlucht uit Afghanistan om in een veilige haven te belanden. Men krijgt OCMW-steun en een woning en wat krijgen wij als cadeau? Vier messteken in de rug van zijn vriend en een prostituee die wordt afgeslagen. Een slap momentje kan toch ieder van ons overkomen?”, pleitte hij met een kwinkslag. Bovendien werd de man intussen al betrapt met drugs in de gevangenis van Brugge.

Spijt

Zijn advocate vroeg begrip voor de man. “Hij is in 2016 te voet gevlucht omdat zijn vader was verdwenen. Nadien kent hij niks anders dan liegen, vluchten en zichzelf beschermen. Wanneer ik met hem in de gevangenis praat, komt er niks anders uit dan spijt. Hij moest zijn twee zussen en moeder, die in Afghanistan bleven, onderhouden en raakte verslaafd aan alcohol. Hij is bereid om aan zijn problemen te werken.”

Maar ook het hof vond dat de straf onvoldoende zwaar was, en verhoogde ze naar vijf jaar effectief. Ondanks de vraag van de procureur-generaal om de man onmiddellijk naar de gevangenis te sturen, besloot het hof dat hij nog even de tijd heeft om enkele praktische zaken te regelen. (OSM)