Advocaat vraagt bijkomend onderzoek in zaak rond brutale raid van Clubhooligans op frituur waar Cerclefans zaten te eten na derby

De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen wil negentien verdachten voor de correctionele rechtbank brengen voor bendevorming, poging tot brandstichting en vernielingen. De supporters van Club Brugge bestormden met vuurpijlen een frituur waar fans van Cercle Brugge zaten te eten.

De Brugse raadkamer heeft de zaak rond de brutale raid op frituur De Vier Seizoenen in Sint-Pieters voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het West-Vlaams parket liet anderhalf jaar na de feiten al weten dat ze 19 voetbalhooligans willen vervolgen na de brutale aanval. De raadkamer zou zich woensdagochtend voor een eerste maal over de verwijzing buigen, maar de verdediging vroeg om bijkomend onderzoek.

Na een stadsderby raakten op zondag 12 november 2023 de gemoederen tussen het Brugse blauw-zwart serieus verhit. De match werd door voorgaande incidenten destijds bestempeld als een risicomatch. De avond leek rustig te verlopen, tot drie uur na de match.

In frituur De Vier Seizoenen in Sint-Pieters zaten enkele Cercle Brugge-fans te eten toen een bende blauw-zwartfans de frituur bestormde. De bende wilde de frituur binnendringen, maar zover kwam het niet. De voetbalhooligans staken vuurwerk aan en probeerden de zaak in brand te steken. Dat de blauw-zwartsupporters de frituur viseerden, was geen toeval. Beide zonen van de eigenaar zijn fervente Cercle Brugge-fans.

De politie rekende die avond vijf mensen in, maar slechts vier van hen verschenen daags nadien voor de onderzoeksrechter. Drie van hen werden vrijgelaten onder voorwaarden. Enkele dagen later werd ook de vierde verdachte vrijgelaten onder voorwaarden. Het West-Vlaams parket liet anderhalf jaar na de feiten weten dat ze in totaal 19 voetbalhooligans willen vervolgen na de brutale aanval, waaronder ook enkele jonge vrouwen.

De Brugse raadkamer boog zich woensdagochtend voor een eerste keer over de verwijzing, maar de zaak werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. De advocaat van een van de verdachten diende een verzoekschrift in om bijkomend onderzoek te vragen. Het is niet duidelijk wanneer de zaak opnieuw voor de raadkamer kan komen.