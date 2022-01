Advocaat van politie Polder vraagt krachtig signaal voor mensen die politie bespuwen

Een man uit Diksmuide liet zich niet zien in de strafrechtbank van Veurne waar hij terechtstaat wegens weerspannigheid tegen de politie. De advocaat van de politie vraagt voor hen elk 500 euro.

Op 7 februari vorig jaar liep bij politiezone Polder een melding binnen over geluidsoverlast in Diksmuide. Toen de politie er plaatse kwam, troffen ze er G.V. aan die de aanwezigheid van de politie niet kon appreciëren. Hij verzette zich hevig en wou op die manier niet gearresteerd worden. “Twee inspecteurs probeerden hem te boeien, maar werden daarbij meerdere keren bespuwd”, sprak hun advocaat Thomas Bailleul. “Dat lijkt nu in coronatijden het nieuwste middel zijn om tegen de politie gebruiken: hen bespuwen. Dit kan echt niet. Er moet maar eens perk en paal gesteld worden aan dergelijke feiten. Ik vraag 500 euro voor elk van hen.”

Na zijn arrestatie mocht G.V. even tot rust komen in de politiecel van zone Polder. De procureur vroeg ook een krachtig signaal en eiste zes maanden cel en 1.000 euro boete voor G.V. Die liet dan weer verstek gaan. Vonnis op 11 februari. (JH)