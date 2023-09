Advocaat Franky Baert: “Ik hoop jonge Jabbeekse Clubfan voor 29 september vrij te krijgen uit Deense cel”

De 18-jarige Jabbeekse Clubfan, die op 3 augustus na de Europese wedstrijd tegen Aarhus opgepakt werd, blijft nog tot 29 september in voorhechtenis in een Deense cel. Al hoopt zijn advocaat Franky Baert dat de rechter ten gronde sneller uitspraak doet. Het gerechtelijk onderzoek is immers afgesloten.

Al bijna zes weken huurt de Jabbeekse moeder van de jonge, aangehouden Clubfan een appartement in Denemarken om haar zoon bij te staan – hij heeft naar verluidt wegens paniekaanvallen medicatie nodig – en te kunnen bezoeken in de Deense jeugdgevangenis. In dat Scandinavisch land wordt er streng opgetreden tegen voetbalvandalen.

Bivakmuts

Toen een twintigtal jonge supporters van Club Brugge fans van het Deense Aarhus jenden, kwam het tot een opstootje. “Er was geen vechtpartij, één van de Blauw-Zwarte fans heeft een truitje van een jonge Deen afgetrokken. Dat was niet eens mijn cliënt, maar hij was de persoon die het traagste wegliep, toen de politie arriveerde. Bijgevolg was hij de pineut”, vertelt Franky Baert.

Volgens de advocaat is er geen sprake van opzettelijke slagen. Maar de politie stelde vast dat de jonge Clubfan een bivakmuts bij hem droeg, net als zijn vrienden. “Hij had die bij zich, maar hij droeg ze niet”, benadrukt Franky Baert. “Het gerechtelijk onderzoek is nu afgerond, ik hoop dat het Deense parket nu inziet dat de zaak veel minder ernstig is dan aanvankelijk gedacht werd.”

Beroep

De 18-jarige Jabbekenaar is de enige die onmiddellijk na de feiten voor vier weken in voorhechtenis in een Deense cel geplaatst werd, zijn kompanen mochten naar België terugkeren. Eind augustus wou de Deense rechter hem voorlopig vrij laten, maar de procureur ging in beroep tegen de vrijlating. Bijgevolg blijft de jongen nog tot 29 september in voorhechtenis.

Er is volgens Franky Baert één lichtpuntje: de advocaat, die Deense confraters ingeschakeld heeft, hoopt dat de rechter sneller een vonnis te gronde velt omdat het gerechtelijk onderzoek afgerond is. Bij ons duurt het doorgaans minstens een jaar eer een zaak voor de rechter komt, in Denemarken gaat dit veel sneller.

“Ik reken erop dat de effectieve celstraf voor mijn cliënt beperkt blijft tot de voorhechtenis, want de feiten waarvoor hij terecht staat zijn erg licht”, aldus de advocaat.