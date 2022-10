Actrice Sand Van Roy boekt eerste succes in verkrachtingszaak tegen Franse regisseur Besson

Kan een Belgisch slachtoffer van een verkrachting in het buitenland ook hier een strafzaak aanspannen? Over die vraag zal het Grondwettelijk Hof zich buigen. Aanleiding is de juridische strijd van actrice Sand Van Roy (34) tegen de Franse regisseur Luc Besson. In Frankrijk werd de zaak geklasseerd, en tot nu is hier geen vervolging mogelijk. “Via een prejudiciële vraag hopen we daar verandering in te brengen”, zegt haar advocaat Joris Van Cauter.

Wie als Belgische onderdaan slachtoffer wordt van verkrachting in het buitenland en in dat land geen gehoor vindt blijft tot nu toe ook in ons land in de kou staan. België kan zich niet moeien met dergelijke dossiers in het buitenland. Het wetboek van Strafvordering voorziet dit niet. Sinds een jaar of tien is dat wel mogelijk voor zaken met levensdelicten zoals moord en gijzeling in het buitenland. Door het huidige Belgische rechtssysteem vindt actrice Sand Van Roy (34) uit Knokke-Heist tot nu toe bij ons geen gehoor in haar juridische strijd tegen de Franse regisseur Luc Besson (63). Ze beschuldigt hem ervan haar meermaals verkracht te hebben én stapte met bewijzen naar het Franse gerecht. Die veegden alles van tafel. Volgens Van Roy werd haar zaak in Frankrijk omwille van de status van Besson nooit serieus genomen.

Vraag aan Grondwettelijk Hof

Van Roy stapte echter naar het Belgische gerecht en wou hier een strafzaak tegen Besson openen. Alleen was dit juridisch onmogelijk omdat de vermeende verkrachting zich dus in het buitenland afspeelde en het niet om een levensdelict gaat. “We vinden dit oneerlijk omdat verkrachting voor ons ook een zaak van levensdelict is”, zegt advocaat Joris Van Cauter. “Daarom vroegen we de raadkamer in Brugge om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof om een strafklacht wel mogelijk te maken. De raadkamer heeft geoordeeld dat onze vraag zinvol is en daarom wordt de vraag nu gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Oordeelt die dat onze vraag terecht is dan kunnen wij verder met onze strafklacht en kan een procedure op gang gebracht worden.” Mogelijk pas over een jaar volgt een uitspraak, en dan keert de zaak terug naar de raadkamer in Brugge.

Luc Besson. © (Foto WireImage)

Gerechtigheid

Voor Van Roy is dit een belangrijke eerste stap. Eerder liet ze al weten dat het haar niet om een schadevergoeding te doen is. “Ik wil enkel dat gerechtigheid geschiedt en wil zo een steen verleggen voor andere slachtoffers.” De advocaat van Luc Besson berust in de prejudiciële vraag. “Het is een logische vraag en we begrijpen dat het Hof zich hierover zal buigen”, zegt meester Virginie Cottyn. “Maar we blijven erbij dat de klacht in Frankrijk al grondig werd onderzocht en er aan die uitkomst geen reden is om hier aan te twijfelen.” (JH)