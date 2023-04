Achttien maanden cel voor slagen aan homokoppel in Lippenslaan in Knokke

Een 55-jarige man uit Knokke-Heist heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden cel gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor feiten van zinloos geweld. Zonder aanwijsbare reden ging P.D. een homokoppel uit Sint-Gillis-Waas te lijf. Volgens de slachtoffers maakte hij hen uit voor “vuile janetten”.

Op 18 juni vorig jaar wandelden de slachtoffers na een etentje in de Lippenslaan in Knokke. Omstreeks 3.30 uur kruisten ze het pad van een fietser die hen zou uitgemaakt hebben voor “vuile janetten”. Toen de mannen – 37 en 50 jaar oud – verhaal gingen halen begon P.D. hen allebei te slaan en te schoppen. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de slachtoffers onder invloed van alcohol waren. De oudste van de twee bloedde in het gezicht en had verzorging nodig.

Roze hemd

In zijn verhoor ontkende D. met klem dat hij iets had geroepen naar het koppel. Sterker nog: naar eigen zeggen hadden de twee hem zélf uitgescholden voor homo omdat hij een roze hemd aan had. Wegens twijfel weerhield het parket de discriminatie daarom niet als verzwarende omstandigheid.

Op camerabeelden was trouwens te zien dat een van de slachtoffers de beklaagde als eerste een duw had gegeven. Volgens het parket duwde D. terug en had hij moeten weggaan toen de slachtoffers op de grond lagen. Maar in plaats daarvan gaf hij hen nog een serieuze pandoering. “Ach, ik heb enkel met de platte hand geslagen”, minimaliseerde hij de feiten.

Niet aan proefstuk toe

De beklaagde, die niet kwam opdagen voor zijn proces, was met niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden al veroordeeld voor geweld. Aan zijn slachtoffers van de feiten in de Lippenslaan moet hij een totale schadevergoeding betalen van ruim 3.800 euro. (AFr)