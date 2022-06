Achttien maanden cel en ook zo’n 17.000 euro schadevergoeding voor ‘wildeman’ na reeks baldadigheden

Aan maar liefst 18 inspecteurs van de politiezones Vlas en Mira moet een 35-jarigeman uit Waregem een totale schadevergoeding van zo’n 17.000 euro betalen. Hij kreeg ook een grotendeels voorwaardelijke celstraf van 18 maanden omdat hij in 4 maanden tijd zowel in Kortrijk als in Waregem 6 keer met agenten in de clinch ging. Precies vandaag stond hij opnieuw terecht voor het bezit van drugs.

De kwalijke reeks startte op 11 augustus 2021 met de arrestatie van Roy M. voor openbare dronkenschap, een rode draad. In de cel gedroeg hij zich onbeschaafd en richtte vernielingen aan. Agenten die moesten tussenkomen, werden geslagen of gekrabd. Schoppen, bijten, slaan, spuwen, verwijten, in ontbloot bovenlijf met flessen zwaaien… In de vier maanden die volgden, passeerde alles de revue. Tal van agenten deelden in de brokken. Eén agent moest zijn scheve neus zelfs operatief laten rechtzetten.

Voor de openbare aanklager was de maat vol. Hij vorderde een effectieve celstraf van 24 maanden en een boete van 2.000 euro. De rechter was milder: enkel de periode die hij in voorhechtenis in de cel zat, sprak hij als effectieve straf uit. De rest van de 18 maanden celstraf blijven voorwaardelijk als hij zich voor zijn agressie-, alcohol- en drugsprobleem laat begeleiden. “Alles gebeurde tijdens de slechtste periode van zijn leven”, aldus zijn advocate. “Hij dronk veel en zorgde dan voor problemen. Nu is hij van de drugs en alcohol af.” De nieuwe zaak doet weinig goeds vermoeden. (LSi)