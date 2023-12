Acht maanden met uitstel voor man die agent bedreigde in psychiatrisch centrum

Een 26-jarige man uit Sint-Lambrechts-Woluwe heeft in beroep acht maanden celstraf met uitstel gekregen voor weerspannigheid, smaad, vernielingen en inbreuken op de wapenwet.

Op 10 januari ging N.B. door het lint in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem, waar hij gedwongen was opgenomen voor zijn drugsverslaving. Hij rukte een plank van een deur en bedreigde daar het personeel mee. Toen de politie arriveerde, was de twintiger al overmeesterd en vastgebonden in een isoleercel. Maar terwijl de agenten verklaringen noteerden, rukte N.B. zich los en ging hij opnieuw als een razende tekeer. Hij spuwde daarbij naar het personeel en de toegesnelde politie.

N.B. uitte ook doodsbedreigingen aan het adres van een agent. “Ik ga je hoofd afsnijden, kletskop”, “vuile flik je gaat eraan” en “ik ga je moeder vermoorden”, schreeuwde hij onder meer. N.B. stond op het moment van de feiten onder voorwaarden na een veroordeling in Brussel. Hij kreeg in Brugge een acht maanden effectief, maar het hof van beroep sprak de straf uit met uitstel, gekoppeld aan het naleven van voorwaarden. (OSM)