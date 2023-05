Acht maanden cel voor psychiatrisch patiënte die verpleegster blauw ook sloeg en haren van collega uittrok

Een Roemeense vrouw uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden cel gekregen, de helft met uitstel, voor slagen aan twee verpleegsters van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge.

Halfweg december 2021 werd C.B. (44) gedwongen opgenomen in het ziekenhuis. Op 1 januari 2022 plaste de Roemeense vrouw daar op de vloer waarop de verpleegsters haar vroegen om dit op te kuisen. Maar C.B. weigerde dit te doen en sloeg een van de verpleegsters een blauw oog. Bij een andere verpleegster trok ze een pluk haar uit.

Het was niet de eerste keer dat C.B. zich misdroeg tijdens haar opname. “Zo schreef ze eens met menstruatiebloed op de muren”, verduidelijkte de procureur. Volgens de gerechtspsychiater kampt C.B. met een persoonlijkheidsstoornis, maar is ze wel toerekeningsvatbaar. “Veel spijt over wat zij de verpleegsters aandeed heeft ze wel niet. Tijdens haar verhoor verklaarde ze dat ‘geweld bij hun job hoort’”, aldus de procureur.

De vrouw kwam zich zonder advocaat verantwoorden. “Ik werd daar niet goed behandeld en de verpleegsters waren zelf agressief”, klonk het weinig overtuigend. (AFr)