Aantal huisverboden na partnergeweld piekt overal, behalve in West-Vlaanderen

In de eerste zes maanden van dit jaar kregen 346 Vlamingen een tijdelijk huisverbod wegens partnergeweld opgelegd. Opvallend: met slechts zes huisverboden hinkt West-Vlaanderen fors achterop.

Volgens Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) wordt 2023 een recordjaar op het vlak van tijdelijke huisverboden wegens partnergeweld. In de eerste jaarhelft stond de teller al op 346 voor heel Vlaanderen, dat is ongeveer acht keer zoveel als in dezelfde periode in 2019. “Deze cijfers bewijzen dat geweld binnen het gezin onvoldoende werd aangepakt”, zegt minister Demir. “Daar brengen we nu verandering in. Een tijdelijk huisverbod geeft ademruimte aan de mishandelde partner en de kinderen in het gezin én voorkomt een verdere escalatie van het geweld. Het is een eerste stap naar een definitieve oplossing.”

346 Vlamingen kregen een huisverbod. In West-Vlaanderen waren het er… 6

Alleen West-Vlaanderen blijft achterop hinken. Waar in de eerste jaarhelft van 2023 in de provincie Antwerpen 133, in Oost-Vlaanderen 75 en in Limburg 86 tijdelijke huisverboden werden uitgesproken, ging het in onze provincie om welgeteld zes dossiers.

Andere aanpak

Volgens Filiep Jodts, Procureur des Konings in West-Vlaanderen, ligt een combinatie aan factoren aan de oorzaak van dit lage aantal in onze provincie. “We zijn in West-Vlaanderen niet tegen deze maatregel, maar blijkbaar wordt door collega’s echter vlugger gekozen om bij ernstig geweld in te zetten op een voorleiding voor de onderzoeksrechter of een rechtstreekse dagvaarding”, zegt Jodts. “Men kiest eerder voor een sanctionerend luik in plaats van de kaart van de tijdelijke huisverboden te trekken. Het is zeker niet zo dat we in West-Vlaanderen geen dossiers zouden hebben die hiervoor in aanmerking komen. Een ander aspect is dat de justitiehuizen bij de start sterk onderbemand waren en dat dergelijke dossiers een stuk arbeidsintensiever zijn.”

Mentaliteitswijziging

“Omdat de cijfers voor West-Vlaanderen opvallend laag waren, heb ik dit laten nakijken”, aldus Filiep Jodts. “We vermoeden dat er voor een deel een verkeerde registratie gebeurt. Het is echter koffiedik kijken hoeveel tijdelijke huisverboden niet correct geregistreerd werden. Los daarvan geef ik eerlijk toe dat we een stuk achterop hinken bij andere provincies. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren ook wel naar die aantallen zullen groeien, maar dat zal ook een beetje een mentaliteitswijziging vragen. We gaan het ook wel meer stimuleren om tijdelijke huisverboden uit te spreken.”