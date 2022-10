Aanhoudingen na vandalisme in Mauritsmuseum in Den Haag, ook West-Vlaamse activist betrokken

Drie mensen zijn donderdagmiddag aangehouden bij een museum in Den Haag na “openlijke geweldpleging tegen goederen”, meldt de Nederlandse politie. West-Vlaming Wouter Mouton was ook betrokken bij deze actie.

Op sociale media wijzen beelden erop dat “Meisje met de parel” van Johannes Vermeer in het Mauritshuis zou zijn besmeurd met een rode vloeistof door activisten. De mensen op de filmpjes dagen shirts van de actiegroep Just Stop Oil. De activisten lijmden zich ook vast aan het schilderij uit 1665.

Niet beschadigd

Volgens de politie is het beroemde schilderij echter niet beschadigd. “De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd”, staat in een persbericht. Het museum heeft dit bevestigd.

BREEK – Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Recent duiken steeds meer voorbeelden op van klimaatactivisten die kunstwerken in het vizier nemen om hun boodschap duidelijk te maken.