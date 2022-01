80-jarige vrouw met geweld bestolen, dieven geven wel handtas terug

In de Willem De Roolaan in Nieuwpoort werd maandag rond 17.30 uur een 80-jarige vrouw met geweld bestolen van haar handtas. De dieven waren wel zo vriendelijk om de handtas, maar dan zonder buit, terug te bezorgen.

Volgens de politie Westkust benaderden twee mannen het slachtoffer langs achteren. Vervolgens rukte een van hen de handtas uit de handen van de 80-jarige vrouw. Voor het parket staat dat gelijk aan een diefstal met geweld.

Handtas teruggegeven

Beide dieven zetten het op een lopen. Korte tijd later kwam een van de mannen opnieuw tot bij het slachtoffer en gaf haar de handtas terug, waarna hij het nogmaals op een lopen zette.

De geldbeugel de vrouw werd achteraf door passanten aangetroffen op de openbare weg in de Pieter Braeckelaan. Uiteindelijk bleek enkel een geldbiljet van 10 euro gestolen.

Twee verdachten

Volgens de politie zijn de verdachten twee blanke mannen, zowel een ouder als jonger persoon. De ene is een vijftiger, ongeveer 1,70 meter groot, heeft een ‘gezette’ postuur en droeg een mondmasker.

De andere is een twintiger en ongeveer 1,60 meter groot met normale lichaamsbouw. Hij droeg een donkere training met hoodytrui en had zijn kap over het hoofd. Hij had tevens een mondmasker aan.

Wie de verdachten kent, aantreft of zelf slachtoffer wordt, kan de politie Westkust bereiken op 058 53 30 00.