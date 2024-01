50-jarige man terecht voor slagen en belaging: “Door zijn druggebruik was hij erg paranoïde”

Een 50-jarige man uit Houthulst greep zijn vriendin bij de keel, gooide haar gsm kapot en kon nadien niet verkroppen dat de relatie op de klippen liep. Hij bleef haar lastigvallen en vatte zelfs ’s nachts post aan haar woning. Hij riskeert een jaar cel en 1.200 euro boete.

“De beklaagde is op zijn zachtst gezegd geen onbeschreven blad”, sprak de advocaat van het slachtoffer. Y.B. werd al meermaals veroordeeld en kampt met een drugsprobleem.

“Door zijn druggebruik was hij erg paranoïde en hij verdacht zijn vriendin van overspel”, zei de procureur. “Op 3 maart vorig jaar confronteerde zij hem ermee dat de beklaagde zelf nog veel contact had met zijn ex. Hij greep haar daarop bij de keel en gooide haar gsm stuk.”

In april eindigde de relatie al gebeurde dat volgens Y.B. pas in juli. In die periode stuurde hij zijn ex een stortvloed aan e-mails, stond hij haar op te wachten aan haar huis en voelde hij zelfs aan de motorkap van haar wagen om te zien of die nog warm was.

Y.B. kwam niet opdagen in de rechtbank. Hij stond nochtans ook nog in een andere zaak terecht waarbij hij zes bidons benzine stal. Op een verhoor verklaarde hij dat ze gewoon op straat stonden en van iedereen waren. Daarvoor riskeert hij nog eens zes maanden cel en 240 euro boete. “Effectief want probatie kan hij toch niet naleven”, besloot de procureur.

Vonnis op 26 februari. (JF)