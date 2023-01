45-jarige Nederlander die vijf jaar kreeg voor misbruik eigen zoon is opgepakt en opgesloten

De 45-jarige Nederlander uit Brugge die vorige week vrijdag in beroep werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en bezit van kinderporno, zit in de cel.

A.K. vergreep zich meermaals aan zijn zoontje toen die nog geen tien jaar oud was. Op ruim acht maanden tijd zou het misbruik ongeveer vijftien keer gebeurd zijn. Ten slotte werd op de computer van de beklaagde ook kinderporno aangetroffen. A.K. werd in januari 2019 door het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor zedenfeiten bij zijn stiefdochter. Hij werd toen uiteindelijk enkel nog veroordeeld voor het partnergeweld tot 37 maanden cel.

Maar zes maanden later vergreep hij zich al aan zijn zoontje. Voor die feiten tegenover zijn zoontje kreeg hij in beroep vijf jaar cel. Daarna staat hij ook nog eens vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Aangezien de man van Nederlandse origine is en er volgens het hof vluchtgevaar dreigt, beval het hof zijn onmiddellijke aanhouding. Vrijdag was de man niet aanwezig bij de uitspraak, maar werd hij kort nadien opgepakt. Volgens het parket-generaal is de man onmiddellijk overgebracht en opgesloten in de gevangenis. (OSM)