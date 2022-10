4 maanden cel en boete voor cafébaas na bedreiging agenten met hamer

Een cafébaas van een café in de buurt van het Volksplein in Kortrijk is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier maanden. Tijdens een politiecontrole greep hij achter de toog naar een hamer om de agenten te bedreigen. De man werd meteen in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor.

De politie stelde op 12 februari vast dat in het café van Willy V. in de buurt van het Volksplein in Kortrijk het rookverbod niet werd nageleefd. Toen de agenten de identiteitskaart van de cafébaas vroegen, weigerde hij die te geven.

De sfeer werd erg bitsig, in zoverre zelfs dat V. plots naar een hamer achter de toog greep. Hij bedreigde er de agenten mee. Maar zij konden de man snel overmeesteren en in de boeien slaan. De cafébaas kwam niet opdagen voor zijn proces. (LSi)