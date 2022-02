39-jarige man blijft met zwaar hoofdletsel achter nadat hij ‘s nachts in Sint-Pietersstraat in elkaar werd geslagen

Het sluitingsuur werd vrijdag opgegeven en in de nacht van vrijdag op zaterdag mondde dat al uit in een vechtpartij. Even voor 4 uur werden twee vrienden aangevallen door een man die uit een café kwam gestormd.

Een 39-jarige man hield daar een hersenbloeding aan over, zijn vriend kwam er zonder grote verwondingen van af. De politie kwam ter plaatse, het onderzoek naar de dader loopt momenteel.

De Sint-Pietersstraat is de uitgaanshotspot in Izegem geworden. Eerder maakten buurtbewoners al gewag van overlast en stapten ze in groep naar de gemeenteraad.