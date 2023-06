28-jarige Werviknaar moet forse schadevergoeding betalen aan politie-inspecteurs na schermutseling bij zomerbar

Een uit de hand gelopen politie-interventie op zomerbar Azuro levert de 28-jarige G.B. uit Wervik bijna vier jaar na de feiten een werkstraf van 70 uur op. Volgens B. was hij zelf slachtoffer van buitensporig politiegeweld. Een onderzoek draaide echter op niets uit en B. moet ook een stevige schadevergoeding betalen aan de betrokken agenten en aan zone Vlas.

Op 30 augustus 2019 werd de politie opgeroepen naar de zomerbar. De aanwezigen keerden zich snel tegen de agenten. Een kennis van G.B. plaste tegen de combi en mocht er even later ook in plaatsnemen. De erg dronken B. wou ook de combi instappen, agenten moesten hem er hardhandig uit verwijderen. Er ontstond een schermutseling waarbij meerdere agenten gewond raakten.

Hoe die schermutseling precies verliep, kon B. zich daags nadien niet herinneren. Later hoorde hij van andere aanwezigen wat er gebeurd was en die versie kwam niet overeen met die van de politie.

Onderzoek

Toen B. bovendien schadeclaims van meer dan 10.000 euro binnenkreeg van twee betrokken agenten, liet hij zelf een onderzoek naar politiegeweld opstarten. Volgens het Openbaar Ministerie bevestigde dat echter enkel de verklaringen van zone Vlas.

De schadeclaims werden wel sterk verminderd, maar B. moet politiezone Vlas en vier betrokken agenten samen toch ruim 10.000 euro betalen. Hij is ook veroordeeld tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel.