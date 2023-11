24 maanden voorwaardelijk voor 62-jarige Waregemnaar die opnieuw betrapt werd met kinderporno

In 2008 kreeg een 62-jarige man uit Waregem 18 maanden voor het bezit van kinderporno en toch bezondigde hij zich in 2022 weer aan zedenfeiten. Dit keer veroordeelde de rechter de man tot 24 maanden voorwaardelijk.

“Ik kan enkel zeggen dat ik beschaamd ben. Ik heb me laten misleiden door mee te gaan in zijn verhaal”, vertelde een 62-jarige man uit Waregem aan de rechter. Vorig jaar bezondigde hij zich aan het bezit van kinderporno.

In een chatgroep was hij aan de praat geraakt met een andere man. Die maakte hem wijs dat hij naturist was en dat in zijn familie iedereen seks had met elkaar. Daarom vroeg hij hem naaktbeelden van zijn kinderen.

Daarnaast werden ook bezwarende beelden van minderjarigen gevonden op zijn computer. De rechter veroordeelde de man tot een voorwaardelijke celstraf van 24 maanden en een boete van 500 euro met uitstel. Ook wordt hij 10 jaar ontzet uit de rechten.

Een fikse straf, maar het was dan ook niet de eerste keer dat de man zich bezondigde aan dergelijke perversiteiten. In 2018 werd hij nog veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met probatie-uitstel.