20 maanden effectieve celstraf voor stalker bij vierde veroordeling: “Hij volhardt in de boosheid, hopelijk doet deze straf hem eindelijk stoppen”

Voor de vierde keer is een 42-jarige man uit Kortrijk veroordeeld tot een celstraf, van 20 maanden effectief dit keer, voor de stalking van zijn ex. De voorbije 4 jaar kreeg de obsessieve stalker in totaal al 36 maanden effectieve celstraf maar toch zag hij nog de binnenkant van de gevangenis niet. Het zorgde vorige maand bij de behandeling van de zaak voor zure oprispingen bij de rechter over de uitvoering van de straffen in België.

“Welke straf moet ik geven vooraleer die man eens in de gevangenis vliegt?” Dat vroeg correctioneel rechter Guido Casier uit Kortrijk zich luidop af toen hij opnieuw een dossier tegen David G. voor zich kreeg geschoven. Begin 2018 liep de Kortrijkzaan een volledig voorwaardelijke celstraf van 8 maanden op omdat hij met de regelmaat van een klok zijn ex aan haar appartement in Kortrijk opzocht, lastig viel en zelfs slagen gaf. Hij moest zich laten begeleiden voor zijn alcohol- en agressieprobleem. Hij beloofde toen zijn ex met rust te laten en die voorwaarden op te volgen maar niets bleek minder waar. Gevolg: de klachten over belaging, spuwen, slagen, opduiken op plaatsen waar hij door een plaatsverbod van de burgemeester niet mocht zijn,…stapelden zich op en de voorwaardelijke straf werd effectief.

Opnieuw zonder effect want de stalking bleef verder duren. Dat resulteerde in 2020 in een tweede strafdossier, dat halfweg 2021 in een effectieve celstraf van 18 maanden resulteerde. In januari 2022 volgde nog eens 10 maanden effectieve celstraf.

“Op basis van die straf in juni vorig jaar zou hij vandaag nog altijd in de cel moeten zitten”, redeneerde rechter Guido Casier. “Maar ik stel vast dat hij nog altijd vrij rondloopt.” Al meer dan 6 jaar dient de ex-vrouw van de man om de haverklap klachten in bij de politie, zo ook opnieuw op 29 januari en 13 april nadat hij aan haar woning opdook, op ramen en deuren klopte en luidkeels stond te roepen. Goed voor een vierde dossier. De rechter hield rekening met het herhaaldelijke karakter van de feiten en het volharden in de boosheid. “De strenge straf moet hem het laakbaar karakter van de feiten doen inzien en die eindelijk doen stoppen”, aldus nog de rechter. De ex-vrouw kreeg een schadevergoeding van 1.150 euro toegekend. (LSi)