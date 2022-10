20 maanden cel voor hardnekkige stalker uit Brugge die Red Bull over zijn ex-partner goot

Een 26-jarige Eritrese Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twintig maanden effectieve gevangenisstraf voor belaging en slagen. Zerit B. viel zijn ex-partner bijna een jaar lang voortdurend lastig. Bij een van de incidenten goot hij een blik Red Bull over haar hoofd.

Bij de start van de coronacrisis had de beklaagde al ongeveer vijf maanden een relatie met een 39-jarige vrouw uit Oostende. De problemen begonnen toen B. tijdens de eerste lockdown bij haar wilde intrekken, maar dat samenwonen zag zijn partner niet zitten. Na de breuk begon hij haar vanaf 20 april 2020 heel regelmatig lastig te vallen. De beklaagde dook zowat dagelijks op aan haar woning of aan de school van haar kind.

Geweld en achtervolgen

In de daaropvolgende maanden deden zich ook wat ergere incidenten voor. Zo werd het slachtoffer op 16 juni bij de kleren gegrepen, tegen de muur gedrukt en bedreigd. Op 15 juli goot hij dan weer een blik Red Bull over haar hoofd. Toen ze zich probeerde te verweren, raakte het slachtoffer gewond aan haar hand. B. spuwde bij latere feiten ook nog in het haar en in het gezicht van zijn ex-vriendin. Ten slotte dook hij vaak op bij voetbalmatchen van haar zoon. Op 21 november volgde hij haar tot aan haar woning, waar ze uit de wagen en op de grond getrokken werd. Door dat geweld had het slachtoffer schaafwondjes aan haar hand.

Stalking bleef doorgaan

Zerit B. beloofde op 1 december dat hij haar gerust zou laten, maar stond tien dagen later alweer op haar wagen te kloppen. In zijn voertuig werd toen een keukenmes aangetroffen. Ook na een maand voorhechtenis bleef de beklaagde haar lastigvallen, onder andere tijdens het winkelen.

De verdediging betwistte de feiten niet, maar drong aan op opschorting of een werkstraf. De rechter bestempelde het gedrag van de beklaagde echter als te onverbeterlijk. B. werd uiteindelijk veroordeeld tot twintig maanden effectieve gevangenisstraf. Aan de burgerlijke partij moet hij 3.500 euro schadevergoeding betalen.