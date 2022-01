19-jarige man krijgt toch zes maanden cel voor gratuit geweld in De Panne

Een 19-jarige jongeman uit De Panne probeerde van onder de zes maanden cel uit te komen voor gratuit geweld dat hij pleegde in het uitgaansleven in De Panne. Tevergeefs: zijn verzet werd niet aanvaard en G.T. kreeg opnieuw zes maanden cel.

De feiten deden zich voor op 21 mei vorig in het uitgaansleven van De Panne. De 19-jarige G.T. was er met enkele vrienden op stap toen hij het opeens aan de stok kreeg met een andere man. Er ontstond een vechtpartij waarbij de andere man gewond raakte en opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Dat mocht hij ’s anderendaags verlaten. G.T. werd geïdentificeerd als dader, werd gedagvaard maar daagde niet op voor zijn proces. Hij kreeg 6 maanden effectieve celstraf. Hij tekende verzet aan en minimaliseerde de feiten tot de procureur tussenbeide kwam.

Al feiten als minderjarige

“Ondanks je jonge leeftijd en blanco strafblad ben je bij het parket genoeg bekend voor feiten die je als minderjarige pleegde. En de feiten zijn zeer ernstig. Het gaat om gratuit zinloos geweld waarbij hij een man op het hoofd sloeg en nog een trap gaf toen die bewusteloos op de grond lag. Je moet goed beseffen dat dit heel anders kon uitgedraaid zijn.” Uiteindelijk hoefde de rechter niet opnieuw te oordelen omdat nadien bleek dat G.T. wel degelijk op de hoogte was van zijn proces. Hij kan nu nog in beroep gaan. (JH)