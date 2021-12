18 maanden celstraf voor taxichauffeur die voormalige buren jarenlang belaagt en bedreigt

Een taxichauffeur (54) uit Nieuwpoort maar inmiddels verhuisd naar Veurne is streng gestraft voor jarenlange belaging en bedreiging van zijn voormalige buren. Hij kreeg 18 maanden celstraf onder probatievoorwaarden en 800 euro boete van de Veurnse strafrechter. De belaging startte toen hij een relatiebreuk niet kon verkroppen. “Onze kinderen durven amper buiten uit schrik voor ‘die stoute meneer’. Dit moet stoppen, rechter”, smeekte een van de slachtoffers op het proces.

Taxichauffeur Patrick B. had van 2015 tot 2017 een relatie met zijn buurvrouw. Toen die relatie op de klippen liep, vond zij een nieuw liefde bij een andere buurman, die er samen met zijn zus woont. En dat kon Patrick B. niet verkroppen. “Horrorjaren waren het. Hij bestookte ons met berichtjes via valse Facebookprofielen, stuurde wel honderden berichten per dag, dook elke dag op voor onze woning om te staren, maakte dreigende gebaren of blokkeerde de weg”, sprak een van de burgerlijke partijen, namelijk de nieuwe vriend van de ex, tijdens het proces.

Elke dag in de wijk op stuipen op het lijf te jagen

“De belaging ging gewoon verder toen hij uit huis werd gezet door de sociale huisvestingsmaatschappij. Hij verhuisde naar Veurne maar was elke dag nog in onze wijk aanwezig om ons de stuipen op het lijf te jagen. Hij belde ook meermaals de politie om mij aan te geven voor domiciliefraude. Ik ben hem beginnen filmen omdat het gewoon niet meer uit te houden was. Als u die video’s bekijkt, zal u zien dat het niet enkel om gebaren en woorden ging”, aldus de man.

“Ik heb vier kinderen en zij durven niet meer buiten komen uit schrik voor die stoute meneer. Als ze hem zien, panikeren ze en beginnen ze te wenen. Dit moet stoppen, rechter”, sprak zijn zus. Het Openbaar Ministerie vond de feiten er ook zwaar over. “Zo bestaan er filmpjes over de beklaagde die een van de slachtoffers naar de keel grijpt en tegen de gevel van de woning duwt. Hij maakte ook gebaren alsof hij hen de keel over zou snijden”, aldus de procureur. De advocaat van de beklaagde vroeg om de probatieopschorting, namelijk schuldig verklaard maar geen straf. “Mijn cliënt ging psychologisch ten onder aan het aantrekken en afstoten door zijn ex. Mijn cliënt bezit niet de ratio van een Einstein en heeft zich laten leiden door emoties”, klonk het pleidooi van de verdediging.

Vrijspraak voor diefstal belastingbrief

De rechter legde 18 maanden celstraf met probatie-uitstel op. Dat betekent dat de taxichauffeur niet naar de gevangenis moet als hij zich aan opgelegde voorwaarden houdt. Hij moet zich onder meer laten begeleiden door een justitie-assistent, afspraken nakomen en meer. Er werd ook een contactverbod opgelegd met het slachtoffer. De rechter besliste ook over schadevergoedingen voor de voormalige buurman en diens zus: 1.050 en 1.200 euro, die de taxichauffeur moet betalen. Voor de diefstal van een belastingbrief uit de brievenbus, waar hij ook voor werd vervolgd, is de taxichauffeur vrijgesproken. (BB)