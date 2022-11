18-jarige jongen in elkaar geslagen door groepje jongeren in Sint-Donaaspark in Zeebrugge

In het Sint-Donaaspark in Zeebrugge is een 18-jarige jongen in elkaar geslagen door een groepje jongeren. De politie van Brugge is een onderzoek gestart.

“Na een dagje Blankenberge vorige week vrijdag ben ik met de tram naar huis gegaan”, doet de 18-jarige jongen uit Zeebrugge het verhaal. “Om van de halte thuis te geraken moet ik een klein stukje door het Sint-Donaaspark wandelen. Daar zat een groepje van zes à zeven jongeren. Toen ik hen passeerde, riepen ze iets onverstaanbaars naar me. Plots achtervolgden ze me en sloegen ze me op de grond. Het was een ongelijke strijd. Ik stond helemaal alleen tegen zes à zeven jongeren, die ik niet kende en ook nooit eerder had gezien. De pijn valt mee, maar mijn bril was wel in twee gebroken.”De jongen deed aangifte bij de politie. Die bevestigt het verhaal en zegt een onderzoek gestart te zijn.

Op sociale media doen geruchten de ronde dat er nog slachtoffers van de bende zijn. “Daar hebben we geen gegevens over”, klinkt het bij de Brugse politie. “Mocht het zo zijn, dan moeten de mensen zo snel mogelijk aangifte bij de politie doen. Dat kan het onderzoek helpen.”