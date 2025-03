17-jarige vrijgesproken voor vuistslag bij vechtpartij op ‘t Zand: “Reactie op dreigend gevaar”

Het hof van beroep in Gent heeft een 19-jarige man vrijgesproken die een andere man op het Zand in Brugge een vuistslag had gegeven. Die viel achterover en liep een zware hoofdwonde op. De man die de vuistslag gaf was op het moment van de feiten nog minderjarig. Het hof spreekt ook van wettige zelfverdediging. “Een proportionele reactie op een dreigend gevaar.”

Alles begon op 28 april 2023 op de opening van de Meifoor op ‘t Zand. Bruggeling Nico B. en zijn partner Sandra M. waren er met hun hondje, een Chihuahua, tot een groepje jongeren een sarcastische opmerking maakte over het hondje. De toen 50-jarige Nico B. liet zich onbetuigd, snauwt het groepje toe en daagde hen uit voor een gevecht. Hij gaf een van de vrienden van het groepje ook nog een harde duw. Ook partner Sandra M. mengt zich en roept de jongeren nog toe dat ze niet weten met wie ze te doen hebben. Maar de jongeren geven niet toe en wandelen doodgemoedereerd weg. Nico B. wordt nog kwader en zit het groepje achterna. Hij is agressief en schreeuwt het groepje toe. “Wa ist, wa ist? Gaan we vechten!”

Even voordien had hij ook al zijn jas afgegeven aan zijn partner. Ter hoogte van Villa Gerard draait de toen 17-jarige L.N. zich uiteindelijk om en geeft Nico B. één vuistslag. Die valt onmiddellijk steil achterover en loopt een zware hoofdwonde op. Hij wordt naar het AZ Sint-Lucas overgebracht waar vastgesteld wordt dat hij door de val bloed in de hersenen heeft en werd even in een kunstmatige coma gehouden. De rechtbank in Brugge oordeelde evenwel dat L.N. handelde uit wettige zelfverdediging en sprak hem vrij. “Het is duidelijk dat de door N. toegebrachte vuistslag ingegeven was door: een gerechtvaardigde angst die werd gecreëerd door de houding van Nico B. en dat de vuistslag de bedoeling had om een aanval van de uitdagende Nico B. af te weren. De slag die N. toebracht aan Nico B. was een noodzakelijke én proportionele afweer tegen een duidelijk aanwezige actieve en aanhoudende ernstige dreiging die uitging van Nico B. om een gevecht aan te gaan met L. N. en zijn vrienden die wegwandelden in een poging de confrontatie/gevecht te ontvluchten”, oordeelde de rechtbank.

De nu 52-jarige Nico B. ging tegen de vrijspraak in beroep. Het hof merkte vooraf op dat niemand in deze zaak een prijs verdient voor wellevend gedrag in de publieke ruimte. “Het incident is begonnen met een spottende opmerking van een vriend van de minderjarige (L.N. nvdr.) over de hond van de burgerlijke partij. Dat was niet nodig. Vervolgens heeft de burgerlijke partij nodeloos agressief gereageerd naar de minderjarigen en diens vriend, met duwen en roepen en uitdagen. Ook dat was niet nodig.” Maar het hof oordeelde ook opnieuw dat de vuistslag van L.N. gewettigd was. “De vuistslag die de minderjarige heeft uitgedeeld – en waarmee hij ongetwijfeld niet heeft bedoeld de gevolgen te veroorzaken zoals die zich hebben voorgedaan – was echter wel een proportionele reactie op een dreigend gevaar en moet in de gegeven omstandigheden als noodzakelijk worden beschouwd.” De vrijspraak van L.N. blijft daardoor vast staan. (OSM)