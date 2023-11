16 maanden cel voor 18-jarige die twee koppels van fiets sleurt en slaat: “Niemand kan nog zorgeloos fietsen”

Op 2 juli sleurde hij met een kompaan een koppel van hun fiets op het jaagpad in Menen, op 8 juli deed hij dat opnieuw. Het levert de 18-jarige Marius N. een effectieve celstraf van 16 maanden op.

“Ze werden besprongen en kregen klappen en schoppen, beiden hielden er een hersenschudding aan over”, aldus de advocaat van een koppel. “De diefstal was erg, maar de slagen waren het ergste. De vrouw moest te rade bij een psycholoog na de feiten.”

Op 8 juli werden ze het slachtoffer van een diefstal met geweld. De 18-jarige Marius N., een vriend en twee minderjarigen wachtten hen op langs het jaagpad langs de Leie in Menen. De man en vrouw maakten een ritje met hun elektrische fiets en werden van hun tweewieler gesleurd.

Zes dagen eerder, op 2 juli, werd ook een koppel het slachtoffer van Marius N. en een handlanger hun daden. Na een snok aan het stuur viel de man (55) op de grond. De man zijn neus was gebroken, zijn lies was gescheurd. De twee daders verdwenen met zijn fiets en die van zijn vrouw over de grens naar Frankrijk.

Door verscherpte controles na dat eerste feit kon N. snel na het tweede feit gearresteerd worden. Twee andere minderjarige kompanen werden ook opgepakt. Het parket was streng voor de tiener. “Ik denk dat geen enkele van de slachtoffers nog zorgeloos kan fietsen. Dit kan niet door de beugel. Het is schandalig”, meende de procureur. Hij vroeg een celstraf van 18 maanden.

De rechter besloot uiteindelijk de man te veroordelen tot een effectieve celstraf van 16 maanden en een boete van 800 euro. De procureur vroeg om de man verder aan te houden. De slachtoffers krijgen alles samen een schadevergoeding van net geen 6.000 euro. Een deel daarvan is provisioneel, aangezien de rechter een dokter aanstelde om de gevolgen te bepalen bij een van de slachtoffers.

Een van de slachtoffers is opgelucht dat de man gestraft is. “De schadevergoeding op zich is niet belangrijk, maar wel dat zulke feiten niet zomaar passeren”, vertelt de vrouw die op 2 juli bestolen werd. “Ik neem nu weer elke dag die weg om naar mijn werk te gaan, maar ben veel alerter. Ik hoop dat het alleszins nooit meer moet voorvallen, bij mij noch iemand anders.” (JD)