15-jarige jongen neergestoken aan station Blankenberge: politie lost schot om dader op te pakken

Aan het station van Blankenberge is een 15-jarige jongen dinsdagavond het slachtoffer geworden van een steekpartij. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De dader werd even later in de arm geschoten door de politie. De 27-jarige Afghaan en zijn slachtoffer mochten allebei het ziekenhuis al verlaten.

De feiten speelden zich rond 21.45 uur af aan het station van Blankenberge. Een 15-jarige jongen werd er zonder duidelijke reden in de rug aangevallen met een mes. Vervolgens verschanste de vermoedelijke dader zich in een leegstaand gebouw in de buurt. Toen agenten hem daar een uur later wilde inrekenen, werden ze aangevallen door de 27-jarige Afghaan. Tijdens dat incident werd de verdachte in de arm geschoten door de politie.

Naar ziekenhuis

De verdachte en het slachtoffer werden allebei voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen mochten ze het ziekenhuis al verlaten. De jonge Afghaan werd gearresteerd en zal door de politie verhoord worden over de feiten.