15-jarige die buurman doodstak met keukenmes krijgt na vrijspraak de maximumstraf in beroep

Een toen 15-jarige jongen die in 2021 in Maldegem zijn buurman tijdens een burenruzie doodstak met een keukenmes is door het hof van beroep in Gent toch veroordeeld tot een gemeenschapsdienst van 220 uur. Vorig jaar werd hij nog door de jeugdrechter vrijgesproken omdat er sprake was van wettige zelfverdediging.

De feiten dateren van maandag 17 mei 2021 in Maldegem. Iets na 19 uur escaleerde een burenruzie tussen een 53-jarige man en een gezin dat wat verderop woonde. De buurman stormde woedend de tuin van het gezin in en duwde de moeder van de jongen. De jongeman, die op het moment van de feiten 15 jaar oud was, stak erna de buurman neer. De jongen werd door de politie opgepakt en in een gesloten instelling geplaatst. In november vorig jaar werd hij door de jeugdrechter vrijgesproken omdat die oordeelde dat er sprake was van wettige zelfverdediging.

In beroep hervormde het hof die beslissing nu. Volgens het hof was er geen sprake van wettige zelfverdediging of uitlokking omdat de buurman de tuin van de jongen pas betrad nadat hij vanuit het slaapkamerraam met een airsoftpistool was beschoten. “Uit niks blijkt dat de beschuldigde op enig ogenblik andere mogelijkheden overwogen of benut heeft, terwijl uit een eenvoudige lezing van het strafdossier wel blijkt dat de beschuldigde verschillende gelegenheden heeft gemist om de confrontatie met de buurman uit de weg te gaan.” Volgens het hof staat het vast dat de jongen op verschillende momenten kon vluchten. Bovendien stelt het hof ook vast dat de jongen, nadat hij zag dat zijn moeder werd vastgegrepen, naar de keuken is gegaan om een mes uit de keukenla te nemen en de buurman heeft neergestoken met wel degelijk de intentie om hem te doden. Dat zijn moeder door de buurman is vastgegrepen, doet volgens het hof niet terzake.”Niemand van de familie heeft ernstige verwondingen opgelopen. Er is geen sprake van een voldoende ernstige aanvalsdaad van het slachtoffer.” Waardoor het hof concludeert dat het geweld van de jongen disproportioneel was tegenover de daden van de buurman. Daarnaast acht het hof zijn verklaring ook niet geloofwaardig dat de man op het mes is gevallen. “Hij had het mes verstopt in zijn broek en bewust handelend stak hij onder het rechtersleutelbeen.”

Anderzijds stelt het hof vast dat de jongen binnenkort 18 jaar wordt en in de meer dan twee jaar tussen de steekpartij en het arrest van het hof, is de jongen niet meer in aanraking gekomen met het gerecht. Daar hield het hof ook rekening mee. Ook oordeelden deskundigen dat de kans op recidive klein is. Het hof legde hem als minderjarige de maximumstraf op van 220 uur gemeenschapsdienst.

“Aan een minderjarige wie een jeugddelict heeft gepleegd worden geen straffen opgelegd. Minderjarigen worden gesanctioneerd met opvoedkundige sancties”, motiveert het hof de veroordeling. Als hij de gemeenschapsdienst niet uitvoert, moet hij voor drie maanden naar een geschikte afdeling van een gemeenschapsinstelling. Hij moet ook van algemeen goed gedrag zijn en mag geen nieuwe strafbare feiten plegen. Samen met zijn beide ouders moet hij ook een fikse schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. (OSM)