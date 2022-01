14-jarige Lucie ontsnapt aan ontvoering aan tramhalte in Westende

Politie en parket voeren onderzoek naar een mogelijke ontvoeringspoging van een 14-jarig meisje in Westende. Aan de tramhalte Sint-Laureins zou een man op haar afgestapt zijn, die vroeg of ze wou meekomen. Toen slachtoffer Lucie weigerde, greep hij haar pols vast en probeerde hij haar mee te sleuren. “Enkele jongeren zagen het gebeuren en zijn tussenbeide gekomen. Ze hebben de man ook enkele schoppen verkocht”, getuigt ze.

Lucie Yuce uit Middelkerke ging woensdag in de vooravond enkele postpakketjes ophalen voor haar vader in een afhaalpunt in Lombardsijde. Ze miste echter haar tram op de terugweg naar Middelkerke en besloot naar de volgende halte, die aan het bekende hotel Sint-Laureins in Westende, te wandelen.

Meegesleurd

“Het was ongeveer 19 uur toen ik aan de halte aankwam. Een man in een bestelwagen parkeerde aan de Calidiris en stapte om mij af. Hij vroeg of ik mee wou komen. Ik schrok en weigerde. Hij wandelde weg en ik dacht dat hij was afgedropen. Maar plots kwam hij terug en greep hij me vast aan mijn pols om me mee te sleuren”, getuigt Lucie. Ze komt oorspronkelijk uit Brussel, maar zes jaar geleden met haar mama en papa verhuisd naar Middelkerke.

Hij greep me vast. Enkele jongens zijn tussengekomen

“Ik begon te gillen en dat hadden een vijftal jongeren – ik vermoed dat ze enkele jaren ouder zijn dan mij – gehoord. Ze sleurden die man van me weg. Twee van die jongens zijn bij me gebleven tot de tram er was, drie anderen hebben hem enkele schoppen uitgedeeld. Op dat moment kwam de tram aan en ben ik in paniek opgestapt. Ik weet niet wat er verder gebeurd is daar”, aldus Lucie. Ze verwittigde onmiddellijk haar ouders. Die wachtten haar op en samen stapten ze meteen naar de politie.

Zwart gekleed

“Ik kan de klacht bevestigen, alsook dat er een onderzoek loopt. Maar over de inhoud van het onderzoek kan ik niets kwijt. Het onderzoek is in handen van het parket”, zegt commissaris Kris Daels van de lokale politie Middelkerke. Volgens Lucie was de man belager in het zwart gekleed, droeg hij een mondmasker, een pet en daarover nog eens een kap. “Ik kon enkel zijn ogen zien en zag dat hij met een bestelwagen reed.”

Het meisje is hoe dan ook erg geschrokken. “Woensdagavond kreeg ik enorme hoofdpijn en werd ik misselijk. Ik trilde en zweette van de stress. Donderdag durfde ik de tram naar school niet meer nemen omdat ik bang was dat hij opnieuw zou opduiken”, vertelt Lucie nog.

Onder de indruk

“Ik wil die jongens die tussenbeide kwamen via deze weg nog bedanken. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn zonder hun hulp en tussenkomst en mag er niet aan denken”, voegt ze toe. Haar mama Isabel d’Hyon is eveneens onder de indruk. “Ik hoop dat de politie de dader te pakken krijgt. Tegenwoordig is niemand meer veilig op straat. Als ouder is het een vreselijke gedachte, dat iemand je dochter iets wil aandoen.”