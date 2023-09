14-jarige jongen en z’n familie getuigen over nieuw zinloos geweld in Ieperse uitgaansbuurt: “We hopen op gerechtigheid”

Een jongen van veertien belandde op de spoedafdeling, nadat een man plots zijn voortanden lossloeg in de Ieperse uitgaansbuurt. “Achteraf kreeg ik een van mijn tanden, die ergens op straat was beland”, getuigt hij nu. Het zinloos geweld zou gefilmd zijn en er is een verdachte gearresteerd.

Een veertienjarige jongen uit Zonnebeke kreeg afgelopen weekend zware slagen in de Ieperse uitgaansbuurt. “Ik was zaterdagavond in Ieper een pizza gaan eten met mijn vriendin en we wandelden in de Boomgaardstraat naar de woonplaats van een vriend”, vertelt de jongen, die liever anoniem blijft.

“Moet ik er eens op slaan?”

Bij het kruispunt met de Burchtstraat werd de jongen aangesproken. “Een man liet een voornaam vallen en vroeg of we die persoon kenden. Hij moest er een keer op slaan, vertelde hij. We antwoordden dat we die naam niet kenden. Hij wandelde weg en ging bij twee andere mannen staan aan de overkant van de straat. Ze leken onder invloed.”

“Plots kwam hij terug en gedroeg zich fel tegenover onze vriend. Doe rustig, zei ik, waarop de agressieveling mijn leeftijd vroeg en zich omdraaide naar de andere mannen: moet ik er eens op slaan? Hij kwam neus aan neus staan en ik probeerde hem van mij af te duwen.”

Vast bij de keel

De situatie liep volledig uit de hand. “Hij nam me bij de kraag en deelde een vuistslag uit, vol in mijn gezicht. Ik probeerde mij te beschermen door mijn armen voor mijn hoofd te houden, maar dan greep hij me bij de keel en bleef slaan op mijn gezicht. Ik gebruikte mijn ellebogen om hem weg te duwen, tevergeefs.”

“Een van die andere mannen kwam ook dichter en schopte tegen mijn been, terwijl die eerste agressieveling mij bleef vasthouden bij de keel en vuistslagen uitdeelde.”

Tand op straat

Hoelang de vechtpartij duurde, kan de jongen zich niet meer herinneren. “Ik raakte in shock. Nadat de slagen gestopt waren, wist ik amper wat er gebeurd was. Ik zag nog hoe een van die mannen mijn pet wegschopte, die op de grond was gevallen.”

Omstaanders schoten te hulp en er kwam een ambulance ter plaatse. “Toen had ik nog niet door dat ik een van mijn bovenste voortanden kwijt was. Iemand toonde ineens mijn tand, die ergens op straat was beland. Ik had enorm veel pijn aan mijn gezicht.”

De jongen belandde op de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Daar hebben ze de tand teruggezet. Mijn andere bovenste voortand zat los en was naar de binnenkant van mijn mond gedraaid.”

Hongerlijden

In plaats van maandag naar school te gaan, lag de jongen bij de dokter en tandarts. “In een poging om zijn voortanden te redden, maar we weten nog niet zeker of dat zal lukken”, aldus de bezorgde vader van de jongen.

“Voorlopig kan hij niet meer eten. Ik zie mijn zoon hongerlijden: zelfs papjes zijn erg pijnlijk om binnen te krijgen. Hijzelf en zijn vriendinnetje zullen begeleiding nodig hebben, want ze zijn erg aangedaan door die gruweldaden, net als de ouders en de rest van de familie. Onze zoon kan nog een tijdlang niet naar school.”

Verdachte

De familie stapte naar de politie en diende klacht in. Intussen is een verdachte gearresteerd. “Er zouden goede beelden zijn van het zinloos geweld, dat zich afspeelde vlak bij een van de camera’s in de uitgaansbuurt. We hopen op gerechtigheid.”

Straatcomité

Ondanks de vernieuwde camerabewaking en verschillende veroordelingen de voorbije jaren blijft zich zinloos geweld voordoen in de uitgaansbuurt van Ieper. Inwoners en handelaars van de Boomgaardstraat blazen nu het straatcomité De Boomgaard nieuw leven in. Tijdens de Tooghedagen van deze week pakt het comité uit met een pop-up terras, kermismolen, wafelverkoop en schminkanimatie. (TP)