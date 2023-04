12-jarige jongen hardhandig aangepakt aan station in Menen: beelden op internet verspreid

Aan het station van Menen werd een 12-jarige jongen hardhandig aangepakt, waarop de beelden via het internet werden verspreid. De feiten speelden zich af tijdens de paasvakantie, maar kwamen nu pas aan het licht.

Op 14 april werd de 12-jarige L.P. (naam bekend bij de redactie) met een smoesje naar het station van Menen gelokt. Eenmaal ter plaatse wordt hij tegen de muur geduwd door een jonge kerel die hem staat op te wachten. Daarna volgen enkele rake klappen, waarop L.P. wenend wegloopt. Het volledige tafereel wordt gefilmd en baant zich een weg op het internet, waar het op sociale media gretig wordt gedeeld.

Te bang om te vertellen

“Onze zoon zit op internaat in Nazareth, maar was thuis voor de vakantie.” L.W. (naam bekend bij de redactie), de mama van het slachtoffertje, is duidelijk aangedaan van de taferelen. “Hij had ons laten weten dat hij naar de paasfoor wilde gaan, maar we vonden het raar dat hij zo snel terug thuis was. Blijkt dat hij op die dag klappen kreeg maar hij was dusdanig bang dat hij het ons niet durfde zeggen.”

Verspreid op internet

De feiten kwamen pas woensdag aan het licht, toen de mama een telefoontje kreeg van het internaat. “Daar maakten de leerlingenbegeleiders zich zorgen want ze hadden een video gekregen waarin te zien was hoe mijn zoon enkele rake klappen kreeg. De grond zakte op dat moment compleet weg onder mijn voeten. Dit zijn scenario’s die je enkel op TV en in de krant ziet, maar het gebeurde hier met mijn bloedeigen zoon. De school ging meteen klacht neerleggen bij de politie maar ondertussen was het kwaad al geschied. De video kwam al terecht bij zowat de gehele familie en al onze vrienden. Dan spreek ik nog niet van de duizenden mensen die het op internet al hadden gezien.”

Dader is bekend

Een zoveelste geval van zinloos geweld dus, al heeft de politie in dit geval wel een stevige stok achter de deur. “We kennen de dader, de jonge kerel die de klappen heeft uitgedeeld”, zucht de mama. “Het is een Menenaar van 15 à 16 jaar, geen onbesproken figuur. Hij hangt vaak rond bij het station waar hij er meer louche activiteiten op nahoudt. Hij steekt trouwens ook niet onder stoelen of banken dat hij de klappen heeft gegeven. Ik nam eerst zelf met hem contact op, waarop hij doodleuk reageerde dat mijn zoon heeft gekregen wat hij had verdiend.”

“Ik ben razend, mijn volledige familie is razend. Onze zoon leeft nu onder voortdurende schrik en de politie kan niets doen”

“Volgens de dader is mijn zoon hem gaan verklikken bij de politie. Complete onzin dus, onze knul is amper 12 jaar oud en spendeert zijn weken in Nazareth. Wat zou die dan hier eender wie eender waar gaan klikken. Ondertussen kreeg ik reeds contact met een andere mama wiens zoontje ook reeds slaag kreeg van die kerel. Naar ik heb vernomen kan de politie weinig doen omdat er geen plaats meer is in instellingen. Ik ben razend, mijn volledige familie is razend. Onze zoon leeft nu onder voortdurende schrik en de politie kan niets doen. We moeten ons inhouden om die gast zelf niet te gaan opzoeken.”

Recht niet in eigen handen nemen

De politie neemt de zaak alvast erg ernstig. “Zinloos geweld kan niet door de beugel en wij reageren meteen van zodra we hiervan melding krijgen”, verduidelijkt zonechef Didier Vandecasteele. “We begrijpen natuurlijk wel dat het voor de ouders erg vreemd kan lijken dat we niet meteen de verdachte achter de tralies gooien, maar we moeten nog steeds werken met duidelijke instructies van het parket. Het is ook erg belangrijk in zo een situaties om niet zelf het recht in eigen handen te gaan nemen. Slachtoffers kunnen op die manier plots daders van nieuwe feiten worden en daarmee wordt niemand geholpen”.